Le Jaipur Literature Festival sera hybride dans les années à venir

Le litfest sera une extravagance de 10 jours avec une programmation éclectique de conférenciers et d’auteurs

De retour avec un événement sur le terrain en janvier de l’année prochaine, le Jaipur Literature Festival devrait avoir lieu entre le 28 janvier et le 1er février 2022, sur le terrain à Jaipur et jusqu’au 6 février en ligne, ce qui en fait une littérature de 10 jours. extravagance. Encouragés par la portée de l’édition virtuelle du festival cette année, les organisateurs ont déclaré à FE : « Nous pensons que le monde a envie d’entendre les célèbres leaders d’opinion au festival. Nous avons connu un succès incroyable avec l’édition en ligne plus tôt cette année et nous prévoyons de continuer à produire un festival en ligne et sur le terrain dans les années à venir.

Concernant la pandémie continue, l’événement sur le terrain à Jaipur promet de suivre tous les protocoles Covid, y compris la distanciation sociale, les tests obligatoires et aléatoires. Malgré la peur, la liste des conférenciers et des auteurs participants continue d’être impressionnante, reflétant une diversité de livres, de thèmes, de sujets et d’idées.

La prochaine édition accueillera plus de 250 conférenciers, écrivains, penseurs, politiciens, journalistes et icônes culturelles populaires d’un large éventail de nationalités, représentant 21 langues indiennes et internationales ainsi que des prix majeurs tels que le Nobel, le Booker Prize, le Pulitzer Prix, le Sahitya Akademi, le Padma Bhushan, le Padma Shri, le DSC Prize for Literature, le JCB Prize for Literature et bien d’autres.

Les participants peuvent s’attendre à plusieurs lauréats du prix Nobel, dont le lauréat de cette année pour la littérature Abdulrazak Gurnah, Daniel Kahneman et Abhijit V Banerjee.

L’auteur lauréat du Booker Prize 2021, Damon Galgut, discutera de son style d’écriture, de son processus, de ses inspirations et de l’essence de son dernier ouvrage The Promise. Un autre auteur lauréat du Booker Prize, DBC Pierre, discutera de la fiction expérimentale et du plaidoyer pour le cœur et l’âme à l’époque de la robotique lors de sa session. L’écrivaine et traductrice britannique Deborah Smith, en conversation avec la traductrice Arunava Sinha, discutera des nombreuses tâches, souvent intangibles, du traducteur comprenant l’intégrité, l’interprétation, l’expression et l’objectif singulier de la narration. Sa traduction de The Vegetarian de l’auteur coréen Han Kang a remporté le Man Booker International Prize en 2016 et est largement célébrée pour son traitement féministe du roman vivant et radical de Kang.

La femme d’affaires américano-indienne et ancienne PDG de PepsiCo Indra Nooyi s’entretiendra avec l’auteur Aparna Piramal Raje, discutant de sa vie, de sa philosophie pionnière de « Performance with Purpose » et de l’importance d’une infrastructure de soins qui profite à la fois aux femmes et aux hommes.

S’exprimant lors d’un lever de rideau tenu à Delhi récemment, Namita Gokhale, écrivain, éditrice et codirectrice du festival, a déclaré : « Nous avons élaboré un programme, à la fois sur le terrain et virtuel, qui évoque l’esprit insaisissable de notre époque en transformation , et nous donne la guérison et la résilience. William Dalrymple, écrivain, historien et codirecteur du festival, a déclaré : « Jamais nous n’avons eu une programmation aussi extraordinaire que celle-ci. Ce seront quelques jours extraordinaires et une année vintage du festival de littérature de Jaipur à ne pas manquer.

Sanjoy K Roy, directeur général de Teamwork Arts, qui produit le Jaipur Literature Festival, a déclaré : « Le programme de cette année reflète la tourmente, la tragédie et l’immense résilience dont les êtres humains ont fait preuve face aux grands défis. Alors que nous entamons une nouvelle année, nous vous présentons des leaders d’opinion célèbres du monde, qui essaient de donner un sens à notre époque complexe. »

Preeta Singh, présidente de Teamwork Arts, a déclaré : « Le format hybride amélioré permettra au festival d’atteindre un public inexploité de loin en plus de notre public existant. Avec un objectif plus ambitieux, nous avons créé une expérience enrichie pour les amateurs de livres et les partenaires afin de célébrer le pouvoir de la littérature.

