Le jalon de Ricciardo «plus important» avec le club d’élite

L’un des 20 pilotes à avoir franchi la barre des 200 courses, Daniel Ricciardo dit que cela rend son dernier jalon en F1 « plus important ».

Après avoir fait ses débuts en 2011 avec HRT, le pilote soutenu par Red Bull était bientôt en route pour Toro Rosso avant d’être promu dans l’équipe senior, Red Bull, où il a remporté sept grands prix et a terminé deux fois troisième du championnat des pilotes. .

Un passage de deux ans avec Renault a depuis été suivi d’un déménagement chez McLaren où l’Australien célébrera son 200e départ en Grand Prix lors du Grand Prix de Belgique de ce week-end.

« On m’a dit l’autre jour que je fais partie des 19 [20 as Sergio Perez also hit 200 this year] dans l’histoire du sport d’avoir atteint 200 Grands Prix », a-t-il déclaré.

«Cela l’a en fait rendu plus important. J’avais l’impression que c’était quelque chose que plus avait fait, donc je suppose que cela m’a rendu peut-être un peu plus fier. C’est excitant.

“C’est quelque chose auquel j’ai consacré ma vie, donc être ici 200 Grands Prix après et toujours l’aimer et l’apprécier et pour la plupart être compétitif, c’est une sensation agréable.”

Le joueur de 32 ans a été interrogé sur ce qu’il ressentait comme l’un de ses meilleurs moments en Formule 1.

Et tandis que sa première victoire en course, lorsqu’il a franchi le drapeau à damier devant Nico Rosberg au Grand Prix du Canada 2014, se classe là-haut, c’est un autre moment de l’année 2014 qui se démarque pour lui.

“La première victoire est évidente”, a-t-il déclaré, “c’est un jour que je n’oublierai jamais – le 8 juin 2014.

« Je pense qu’il n’y a que des moments en cours de route, même des courses qui n’ont finalement pas été des victoires ou des podiums.

« Je me souviens en 2014, l’Allemagne avec [Fernando] Alonso, je l’ai en quelque sorte combattu pendant quelques tours avec des pneus plus anciens et j’ai un peu senti à l’époque qu’il s’attendait à ce que je le laisse partir et faire sa course parce que je n’étais pas vraiment dans sa course mais je pensais que je ferais une bataille hors de lui.

“Je ne sais pas s’il verra cela comme un moment, mais j’ai senti que c’était un moment où j’ai vraiment gagné son respect, alors [there are] des moments en cours de route dont je me souviens personnellement et dont je suis très heureux.