le jamais vu des Jeux Olympiques

26/06/2021 à 10h40 CEST

.

Dans un immeuble discret de la périphérie de Madrid, au bord de la N-II, le menu vedette des prochains Jeux a été cuisiné pour le servir depuis Tokyo : la production d’images télévisées de la compétition olympique.

Avec des publics internationaux retenus chez eux devant leurs appareils et des supporters locaux soumis à une capacité limitée, les écrans se transformeront en grand stade universel de suivi des Jeux. Et OBS (Olympic Brodcasting Services), la société madrilène du CIO qui produit la couverture, promet des émotions fortes.

Entre autres, des “répétitions à la manière de Matrix de 360 ​​degrés”, “la réalité virtuelle en direct”, 9 500 heures de contenu ou encore le suivi de la fréquence cardiaque de certains sportifs.

Le contexte de la pandémie a contraint OBS à concevoir “un écosystème de production de contenu innovant” qui, dit-il, “créera un précédent sans précédent pour les futures compétitions sportives”.

Les Jeux ouvriront le 23 juillet, soumis à une réglementation stricte pour empêcher la propagation du covid parmi les athlètes et la population japonaise.

À distance, pendant les 19 jours de compétition, le public “appréciera des angles de caméra jamais vus auparavant” et disposera de “plus de données analytiques que lors des précédents Jeux Olympiques”.

La technologie High Dynamic Range (HDR) fera la différence dans la qualité de l’image : grâce à elle, l’image est plus proche que jamais de la réalité, en ajoutant une plus grande gamme de lumière et de couleurs. Les valeurs de luminosité sont ajustées image par image, les différentes zones de l’écran sont éclairées individuellement, les blancs sont plus blancs et les noirs sont plus noirs, différentes nuances d’ombre se distinguent et les couleurs sont plus variées.

Lors des cérémonies d’ouverture et de clôture et de certaines séances d’athlétisme, de badminton, de football, de judo, de natation, de tennis de table et de volley-ball, les chaînes publiques OBS et NHK diffuseront le reste avec une couverture en 8K Super High Vision.

Une autre technologie qui sera mise au service du plaisir des téléspectateurs est le 3D Athlete Tracking (3DAT), développé par Intel et Alibaba, qui utilise l’intelligence artificielle pour améliorer l’expérience de visionnage et dispose d’une capacité de traitement de données massive. Grâce à lui, par exemple, les spectateurs sauront exactement quand un coureur atteint sa vitesse maximale et pourront analyser les différentes phases de la course avec un affichage couleur des changements de rythme.

Le terrain de basket de Saitama sera entouré de 35 caméras 4K pour capturer des vidéos volumétriques qui, une fois traitées, reproduiront des rediffusions à 360 degrés. De plus, avec la technologie Intel True View, OBS offrira des rediffusions immersives des meilleurs jeux.

Un autre sport avec une nouvelle couverture sera le tir à l’arc : en collaboration avec Panasonic, la technologie de détection à distance des signes vitaux permettra de surveiller la fréquence cardiaque des archers. Quatre caméras situées à 12 mètres d’eux permettront d’analyser les moindres changements de couleur de peau générés par la contraction des vaisseaux sanguins.

“Le public pourra connaître, à travers des graphismes sur les écrans, les variations du rythme cardiaque et l’adrénaline ressenties par le corps des archers”, a anticipé OBS.

En ce qui concerne le son, les Jeux utiliseront un son immersif de pointe, avec 85 canaux audio 5.1.4 indépendants.

La production d’images ne se limitera pas à ce qui se passe en compétition, mais il y aura des équipes dédiées à révéler ce qui se passe dans les coulisses des stades, du village olympique et de la ville.

Le personnel d’OBS, influence de l’entreprise, respectera scrupuleusement les règles sanitaires établies par le comité d’organisation afin de ne jamais mettre en danger la santé des participants aux Jeux ou de la population locale.

Grâce à une plateforme cloud qui permettra la digitalisation des workflows, l’impact des transmissions sera réduit de 24% par rapport à Rio 2016.

« Nous introduisons OBS Cloud en partenariat avec Alibaba comme moyen de transférer de nombreuses opérations où les chaînes utilisent généralement des équipements vers le cloud. Cela rendra leurs opérations beaucoup plus efficaces, beaucoup plus productives, moins chères et signifiera qu’elles auront besoin de moins de monde à Tokyo. C’est une grande innovation », a-t-il déclaré. Yiannis Exarchos, PDG d’OBS.

La diffusion des Jeux de Tokyo sera un banc d’essai pour une myriade d’innovations technologiques qui sont pourtant conçues avec un seul objectif : être « au service de la narration ».

“J’aime la technologie, mais j’aime plus raconter des histoires”, a-t-il déclaré. Exarchos.