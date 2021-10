Le « James Bond du Pakistan », père de la bombe nucléaire islamique, décède

10/12/2021 à 08:00 CEST

L’ingénieur nucléaire Abdul Qadir Khan vient de mourir.

Comparée à son histoire extraordinaire, même la vie de James Bond peut sembler aussi dépourvue d’aventures que celle d’un novice cloîtré.

A l’est de la Hollande, dans la plaine de la province d’Overijessel, se trouve la petite ville d’Almelo. Ses belles rues traversées de canaux, avec une profusion de vélos et de magnifiques bâtiments bas, donnent avant tout un sentiment de quiétude.

Cela ressemble à un endroit de paix, sûr et tranquille où rien de mal ne peut arriver.

Rien n’est plus éloigné de la réalité.

Dans sa périphérie, occupant une vaste superficie, se dresse un ensemble de bâtiments colossaux. C’est le siège d’URENCO, l’usine d’enrichissement de l’uranium et d’autres radio-isotopes pour des usages civils – et militaires – dans une grande partie des pays occidentaux.

L’endroit le plus secret d’Europe

Sans aucun doute, les usines d'enrichissement en radio-isotopes SP4 et SP5 d'URENCO sont le lieu le plus secret d'Europe.

Entrer dans URENCO est extrêmement difficile. Et désagréable.

Les perquisitions à l’entrée et surtout à la sortie dépassent largement le seuil de la dignité.

Les contrôles paranoïaques qui ont lieu à l’intérieur surpasseront sûrement ceux de la prison à sécurité maximale la plus sévère. Vous ne pouvez même pas aller aux toilettes sans l’escorte du service de sécurité !

J’en atteste car j’ai dû me soumettre à des contrôles URENCO du fait de mon travail avec des micro-organismes qui enrichissent l’uranium.

Il est totalement impossible qu’URENCO personne ne puisse obtenir le moindre des secrets nucléaires. Je suis absolument certain qu’aujourd’hui personne ne serait capable de retirer même une gomme usagée d’une poubelle d’URENCO.

Khan a réussi à contourner la sécurité

Cependant, la seule personne qui a réussi à voler la plus importante des technologies les plus secrètes d'URENCO vient de mourir.

Il s’agit du physicien nucléaire Abdul Qadir Khan, père de la bombe atomique pakistanaise, celle de Corée du Nord, et principal responsable du transfert de secrets nucléaires aux ayatollahs iraniens et à la Libye du colonel Kadhafi.

Étonnamment, Abdul Qadir Khan est né le 1er avril 1936 à Bhopal, en Inde, l’ennemi juré du Pakistan. Issu d’une famille aisée, il a émigré dans sa jeunesse à Karachi, au Pakistan, où il a étudié l’ingénierie.

Il est ensuite venu en Europe pour poursuivre ses études et a obtenu un doctorat en génie des matériaux de l’Université catholique de Louvain. Le hasard l’a amené à travailler pour une petite société d’ingénierie spécialisée dans les centrifugeuses.

Et c’est là que se rencontrent les destins de la grande entreprise et du jeune ingénieur.

URENCO est, par essence, un gigantesque entrepôt centrifuge où ils enrichissent l’uranium et d’autres radio-isotopes.

Pendant la guerre froide, URENCO devait fournir des tonnes d’uranium enrichi. Il fallait de grandes quantités de centrifugeuses. Et l’entreprise où travaillait le Dr Khan était sous-traitée par URENCO.

C’est ainsi que les portes du grand secret ont été ouvertes au Dr Khan.

Un grand « séducteur & rdquor;

En plus d'être extrêmement intelligent et capable, le Dr Khan était un homme aimable, bavard et serviable. On dit à URENCO qu'il était extrêmement drôle en racontant des blagues moritos.

Et c’est ainsi que le Dr Khan est rapidement devenu un habitué d’URENCO.

Bien qu’il n’ait eu qu’une habilitation de sécurité de très bas niveau et qu’il ne puisse théoriquement pas accéder aux zones les plus restreintes, il s’est fait de nombreux amis parmi les employés de haut niveau ayant accès aux secrets nucléaires.

Au fil du temps, il a gagné la confiance de tout le monde et personne n’a été surpris de voir Khan dans n’importe quel domaine d’URENCO. Il était considéré comme « l’un des nôtres & rdquor ;.

Mais le 18 mai 1974, l’Inde a réussi à faire exploser sa première bombe atomique.

Ce jour-là, quelque chose a changé à l’intérieur du Dr Khan.

Il sentit que sa vie avait un sens transcendant. Il était un élu. Il ferait en sorte que le Pakistan ait sa propre bombe atomique et qu’il ne soit pas à la traîne dans la course nucléaire avec l’Inde.

Sa carrière d’« espion & rdquor;

J'étais au bon endroit. URENCO était le siège des secrets nucléaires européens.

Peu à peu, le Dr Khan a commencé à compiler les informations nécessaires pour obtenir la bombe.

De nos jours, lorsque vous passez dans les centrifugeuses à uranium, ils vous mettent sur des écouteurs complexes pour que vous n’entendiez même pas le moindre bruit. Parce qu’à URENCO, ils craignent même qu’à partir du son, quelqu’un puisse deviner combien de tours par minute tournent leurs précieuses centrifugeuses.

Mais le Dr Khan a réussi à collecter beaucoup d’informations secrètes.

Lors d’un voyage de vacances au Pakistan, le Dr Khan a réussi à s’entretenir avec le Premier ministre Zulfikar Ali Bhutto. Il lui a dit qu’il pouvait faire en sorte que le Pakistan se dote d’une arme nucléaire. Et Ali Bhutto a répondu : « si nécessaire nous mangerons de l’herbe, nous mourrons même de faim, mais nous aurons notre bombe atomique & rdquor ;.

De retour à URENCO, Abdul Qadir Khan a accéléré son nouveau « travail & rdquor; recueil de secrets.

Et un week-end, alors qu’une grande fête se tenait à Almelo, il a réussi à tromper les services de sécurité.

Le Dr Khan a réussi à rester à l’intérieur de l’installation URENCO et a photographié ce dont il avait besoin.

Le héros du Pakistan

Lorsque lundi est arrivé, les gens d'URENCO ont été surpris que le Dr Khan ne se soit pas présenté. Et alors qu'il n'y avait toujours pas de nouvelles mercredi, ils sont devenus méfiants.

Ils ont prévenu la police, qui n’a pu que vérifier sa disparition.

À ce moment-là, le Dr Khan était arrivé au Pakistan avec toutes les connaissances nécessaires pour transformer son pays d’adoption en une puissance nucléaire.

À partir de ce moment, soupçonnant que les États-Unis pourraient tenter de l’assassiner, le Dr Khan a continué à vivre entouré de mesures de sécurité impressionnantes. Il voyageait avec une escorte bien supérieure à celle du président du pays lui-même.

Pour le Pakistan, cela en valait la peine. Le Dr Khan s’exécuta.

Et en 1998, coïncidant avec une démonstration de puissance nucléaire de l’Inde, le Pakistan a étonné le monde avec ses essais nucléaires étonnamment réussis. Les bombes atomiques pakistanaises étaient magnifiques.

Khan a été salué comme un héros au Pakistan. Il est devenu le personnage le plus célèbre du pays. Même les partis religieux les plus radicaux l’ont appelé le père de la bombe nucléaire islamique.

Le Dr Khan en est venu à être considéré comme le meilleur des musulmans par les groupes islamistes les plus extrêmes.

Rallonge de pompe

Puis le Pakistan a franchi une autre étape. Ils avaient des bombes atomiques, mais ils n'avaient pas les missiles pour les lancer. Le Pakistan a donc décidé de vendre sa technologie d'armes nucléaires à la Corée du Nord en échange de missiles coréens No-Dong, conçus pour transporter des ogives nucléaires.

Enfin, sous la pression des groupes musulmans les plus extrémistes, le Dr Khan a livré ses secrets nucléaires à l’Iran. Les ayatollahs pourraient lancer leur programme nucléaire et l’Iran pourrait avoir sa propre bombe atomique dès 2023, voire plus tôt.

Inutile de dire que les États-Unis et Israël ont essayé de mettre fin à la vie du Dr Khan. Mais contrairement à ce qui s’est passé avec Ben Laden, ils n’ont pas réussi.

Cependant, ce que ni le Mossad ni la CIA n’ont fait, le SARS-CoV-2 l’a fait.

Paradoxalement, fin septembre, le Dr Khan a été admis à l’hôpital d’Islamabad qui porte son nom et le 10 octobre, il est décédé.

Photo du haut : Abdul Qadir Khan lors d’une cérémonie en 2017. Waiza Rafique.

