Le ‘Jan. 6 Commission, Made For Love et Fauci’s Webby ‘Edition – RedState ⋆ .

Ok, tout d’abord, j’ai menti. J’enregistrerai de DC la semaine prochaine. C’est la semaine suivante que je serai dans le sud. Alors ignorez simplement cette partie du podcast d’aujourd’hui. Je suis tellement excité de rentrer à la maison que je suis déjà là dans ma tête une semaine avant d’être en réalité.

Trébucher sur…

Les démocrates ont adopté une loi à la Chambre pour former une commission chargée d’examiner ce qui s’est passé le 6 janvier 2021. Ils appellent toujours cela une insurrection au Capitole et un coup d’État potentiel. Cependant, comme ils n’élargiront pas la portée de la commission pour inclure également une enquête sur ce qui s’est passé pendant des mois à la fin de l’été dernier à Portland, Seattle, Minneapolis, DC, Atlanta, etc. et autres, ils n’en auront peut-être pas assez. soutien bipartite pour le faire passer au Sénat.

Et vraiment, c’est comme ça que ça devrait être. Voici pourquoi – la foule du Capitole, aussi stupide soit-elle, ne se compare même pas (bien que cela puisse se rapporter) à ce qui s’est passé dans ces autres villes américaines au cours de l’été 2020. Mais des législateurs privilégiés comme AOC voudraient que tout le monde croie sa vie (parce que ce sont leurs vies qui comptent) étaient en danger imminent et qu’il s’agissait de la pire fracture de la vie américaine depuis le 11 septembre. Ils tournent tellement fort que la pire chose que le monde ait jamais vue, ils rendent en fait difficile de le prendre au sérieux. Et il ne fait aucun doute que cela doit être pris au sérieux. Mais est-ce plus grave que cela?:

Au cours de l’année dernière, le bureau de police de Portland a dépensé au moins 12,4 millions de dollars en argent des contribuables pour répondre à au moins 145 manifestations de masse, dont 35 ont été déclarées émeutes. @NRO https://t.co/5tg3qodby0 – Ryan Mills (@ RyanAMills77) 21 mai 2021

Et ce n’est que Portland.

Les Américains devraient vraiment cesser d’accepter que leur vie, leurs intérêts et leurs entreprises signifient en quelque sorte moins que ceux des personnes qu’ils installent dans les bâtiments fédéraux blancs et brillants de DC.

Je parle de tout cela dans l’émission aujourd’hui, ainsi que de partager mes réflexions sur une comédie de HBO Max que j’apprécie appelée «Made For Love» (bande-annonce ci-dessous). Oh, et il y a aussi le sujet de Webby de Fauci. Ce qui m’irrite vraiment.

Écoutez mon ennui par vous-même en cliquant sur l’un des liens ci-dessous!

L’émission vit sur Spotify et vous pouvez également me trouver sur iHeartRadio, Apple Podcasts, Spreaker de FCB Radio et Deezer.