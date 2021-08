Le Japon a 200 trous d’homme Pokémon, à Tokyo, Hokkaido et ailleurs

Pikachu se tient devant le pont Akashi Kaikyo avec le couvercle de trou d’homme Lugia nouvellement installé. Image : © 2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

En août 2020, Kotaku a signalé qu’il y avait 100 plaques d’égout Pokémon au Japon. À l’époque, cela semblait beaucoup. Mais l’année dernière, le nombre a doublé.

Les trous d’homme Pokémon sont surnommés Poké-futa (ポケふた) en japonais ou, littéralement, “Poké-lid”. Le premier mettait en vedette Eevee et a été installé à Kagoshima en décembre 2018.

Aujourd’hui, il existe 201 Poké-futa dans 19 préfectures du Japon. Vous trouverez ci-dessous une image de tous les trous d’homme Pocket Monster à ce jour :

Pouvez-vous les drainer tous ? Image : © 2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Au Japon, il semble que chaque ville et village ait son propre regard de nouveauté. L’une des parties agréables de se promener dans des endroits au Japon est de vérifier les différents modèles.

Les trous d’homme n’ont pas toujours été aussi intéressants au Japon. Selon Web Japan, le premier « trou d’homme design » est apparu à Naha, Okinawa en 1977 et présentait des dessins abstraits de poissons. L’objectif était d’améliorer l’image du réseau d’égouts de la ville. D’autres endroits au Japon ont emboîté le pas et, en 1981, des plaques d’égout colorées faisaient leur marque dans les rues japonaises. Maintenant, il existe une gamme de trous d’homme mettant en vedette des personnages populaires, des sites locaux, des équipes sportives, etc.

Les couleurs des plaques d’égout Pokémon sont certainement éclatantes.

Image : © 2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Au Japon, les plaques d’égout sont colorées à la main, des artisans faisant jaillir de la résine colorée à partir de ce qui ressemble à des bouteilles de ketchup. Nippon.com rapporte qu’il faut environ une heure aux travailleurs qualifiés pour appliquer uniformément la couleur sur un seul couvercle, qui est ensuite chauffé pour durcir la résine.

Mais 100 en un an, c’est beaucoup ! Les Poké-futa font également office de Pokéstops, et ils sont également utilisés pour stimuler le tourisme dans les zones locales, y compris les endroits qui ont été touchés par des catastrophes naturelles et pourraient avoir besoin d’un soutien supplémentaire.

Les derniers se trouvent sur l’île d’Awaji, près du pont Akashi Kaikyo (photo, en haut), avec Lugia parmi les monstres présentés. Non seulement elle abrite une superbe plage et une merveilleuse brasserie de saké, mais l’île d’Awaji occupe une place importante dans l’histoire shintoïste du pays et vaut vraiment le détour ! De plus, traverser le pont au coucher du soleil est vraiment spectaculaire.

Plus tôt ce mois-ci, des Poké-futa ont également été installés dans la préfecture de Fukuoka. Aggron semble convenir à un château japonais, non ? Image : ©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Si vous visitez le Japon, lorsque vous êtes à nouveau autorisé à visiter le Japon et que vous vous demandez où voir le plus de Poké-futa, Miyagi en a le plus avec 35 couvercles, suivi de Miyazaki et Hokkaido, qui en ont tous deux 26. Tokyo en a 12, donc il y a amplement l’occasion de drainer la tache là aussi!

Pour en savoir plus sur Poké-futa, consultez le site officiel.