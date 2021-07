Le Japon a de nouveau poignardé son poignard sur l’équipe nationale dominicaine

in

Après 29 ans de la première victoire de Japon dans certaines Jeux olympiques dans la catégorie de base-ball sur République Dominicaine, tôt mercredi matin, en tant que défenseurs locaux aux Jeux de Tokyo 2020, les Japonais se sont de nouveau placés devant la région des Caraïbes.

Pendant le Jeux olympiques de Barcelone en 1992, où le baseball a fait sa première apparition en tant que discipline olympique, a été le premier triomphe de Japon sur République Dominicaine, qui par KO de 17-0 a battu les Dominicains dans un match de sept manches, un événement où les Japonais sont sortis avec la médaille de bronze et les Dominicains à la sixième place.

En retour du baseball dans le Jeux olympiques de Tokyo 2020, après une interruption depuis 2008 à Pékin, le match d’ouverture s’est déroulé mercredi entre République Dominicaine Oui Japon, qu’après une performance dominante au cours des huit premières manches d’action, l’équipe locale a réussi à racheter le lanceur Quisqueyan et à arracher ce qui ressemblait à une victoire en neuvième manche.

Les Dominicains sont sortis pour culminer le match en neuvième manche avec un score de 3-1, où, recevant le lanceur de clôture Jairo Asencio, les Japonais ont appliqué la loi du baseball : “Le jeu ne se termine pas tant qu’il ne se termine pas.” Après une sortie à l’entrée, Japon mis dans un single de Yuki Yanagita et un autre de Kensuke Kondoh, avec Munetaka Murakami produisant la première manche de la manche.

Après ce premier touché, Kondoh a atteint le troisième but, révélé par le frappeur de pincement Sosuke Genda, qui marquera plus tard sur un sacrifice de Tayuca Kai, chargeant les buts après un autre simple de Tetsuto Yamada, mettant le jeu en pause en appelant un nouveau lanceur dominicain, bien que Hayato Sakamoto ait accueilli avec le dernier coup sûr et le RBI qui a mis un verrou sur le match.

Avec cette victoire ravie de ceux de Japon à Dominicain, sous un résultat de 4-3, ce ne sera que jeudi prochain, 29 juillet, où le base-ball olympique reviendra à l’action, ceci avec le choc d’Israël et de la Corée du Sud.