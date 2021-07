Le Japon bat le record de vitesse Internet avec plus de 39 To/s : Complétez Wikipédia en moins d’une seconde | La technologie

in

Où est la limite de la vitesse qu’Internet peut atteindre ? Pour le moment, ça n’existe pas…

Ces dernières années, les technologies telles que la connexion 5G ou le WiFI 6 se sont multipliées Vitesse d’accès à Internet. De nos jours, il est normal de contracter des connexions 300 ou 500 Mbps. Au Japon, ils ont battu le record de vitesse Internet, atteignant 319 Tbps.

Pour vous donner une idée, c’est une vitesse un million de fois plus rapide qu’une connexion 300 Mbps.

Téléchargement 39 To par seconde, pouvez-vous téléchargez le Wikipédia complet en moins d’une seconde. ou 3 900 films Netflix 4K par seconde.

C’est une donnée très importante car ce record de 319 Tbps double presque le précédent, qui était de 178 Tbps atteint en 2020.

Un autre chiffre très important est que ce n’était pas quelque chose de sporadique qui s’est produit en quelques millisecondes. Ils ont réussi à maintenir cette vitesse incroyable sur 3 001 kilomètres.

Les auteurs de cet exploit sont un groupe d’ingénieurs de l’Institut national des technologies de l’information et de la communication du Japon (NICT).

Comme vous l’avez peut-être imaginé, ce record ne peut pas être atteint avec le matériel classique que nous utilisons à la maison, bien qu’il soit adaptable à celui-ci.

Ces ingénieurs japonais ont utilisé câbles à fibres optiques avec 4 conducteurs au lieu d’un, et un laser 552 canaux qui tire à différentes longueurs d’onde. Ces flux lumineux sont unifiés et amplifiés au moyen d’amplificateurs en thulium et erbium.

Ils assurent que ces vitesses pourraient être atteintes avec l’infrastructure de fibre optique actuelle, mais de nombreux aspects devraient être modifiés, notamment les routeurs, les standards et les serveurs.

Bien qu’il s’agisse pour le moment de tests de laboratoire, ces types d’enregistrements sont destinés à préparer la technologie aux futures normes de connexion.

Ce type de fibre optique à 4 cœurs et la technologie utilisée sont destinés à être utilisés avec la future connexion 6G, qui est déjà en cours de développement.

Internet a changé le monde en seulement 30 ans, mais ce n’est rien comparé à ce qui se passera lorsque nous conduisons des vitesses de connexion un million de fois plus rapides qu’aujourd’hui, comme l’atteste ce dossier.