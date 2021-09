Le Japon cherche à embaucher 60 000 infirmières, les infirmières du Kerala envisagent une énorme opportunité dans le programme SSW

En plus des professionnels de la santé qualifiés et des professionnels de l’informatique, le programme SSW offre également quelques opportunités pour les travailleurs domestiques et non qualifiés.

Une grande partie des avantages envisagés dans le cadre du programme de travailleurs qualifiés spécifiés (SSW) signé entre l’Inde et le Japon reviendra aux professionnels des soins infirmiers dans le pays. En particulier, l’État du Kerala accordera une préférence substantielle aux professionnels des soins infirmiers qui souhaitent s’installer au Japon pour exercer les fonctions d’infirmières et de professionnels de la santé dans l’économie développée d’Asie de l’Est. Selon un rapport publié par le portail d’information Mathrubhumi, le gouvernement de l’État du Kerala va accorder une préférence supplémentaire au secteur des soins infirmiers lorsque le programme SSW sera mis en œuvre dans l’État. Selon le même reportage, le Japon, qui compte une importante population vieillissante, est à la recherche de plus de 60 000 professionnels infirmiers qualifiés d’autres pays.

L’accord sur les travailleurs qualifiés spécifiés (SSW) a été signé entre l’Inde et le Japon au début de cette année et en dehors des infirmières résidantes indiennes d’autres professions, notamment des ingénieurs, des professionnels de l’industrie informatique, entre autres. Le Kerala, dont l’économie est basée sur les envois de fonds grâce à des millions de Keralites travaillant dans différentes parties du monde, a commencé le travail préparatoire pour tirer le meilleur parti de l’accord SSW.

Norka Roots s’est vu confier la responsabilité de former des infirmières sélectionnées qui seront éventuellement sélectionnées dans le cadre du programme. Le vice-président résident de Norka Roots, K. Varadarajan, a déclaré à Mathrubhumi que le gouvernement central devrait publier des instructions détaillées sur l’accord SSW dans un mois. Varadarajan a également déclaré que les candidatures d’infirmières de tout l’État seront sollicitées et que les infirmières sélectionnées recevront une formation, y compris une formation linguistique gratuite. Varadarajan a ajouté que les candidatures ne seront sollicitées qu’une fois que le professeur de langue japonais sera arrivé dans l’État. Après avoir été sélectionnés dans le cadre du programme, les agents de santé sélectionnés de l’État seront autorisés à travailler au Japon pour un contrat fixe de cinq ans sous réserve de renouvellements futurs à l’expiration du contrat. En plus des professionnels de la santé qualifiés et des professionnels de l’informatique, le programme SSW offre également quelques opportunités pour les travailleurs domestiques et non qualifiés.

