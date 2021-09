Le Japon confirme qu’il n’accueillera pas la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA en décembre

in

14/09/2021 à 11h36 CEST

L’Association japonaise de football (JFA) a confirmé mardi que le pays n’accueillera pas la Coupe du monde des clubs de la FIFA comme prévu en décembre prochain, en raison de la situation de la pandémie.

La JFA a communiqué à la FIFA sa décision de ne pas accueillir la compétition lors de cette édition, et il appartient désormais à la plus haute instance du football mondial de déterminer où se déroulerait le tournoi, comme l’a expliqué un porte-parole de la fédération japonaise à l’Efe.

L’accueil de la Coupe du monde des clubs en 2021 faisait partie du programme de commémoration du centenaire de la JFA, selon cette instance, qui a renoncé à ce plan en raison des difficultés à prévoir l’évolution de la pandémie dans les prochains mois.

La FIFA a annoncé en décembre 2020 que la Coupe du monde des clubs initialement prévue cette année-là se tiendrait fin 2021 au Japon et en maintenant le format traditionnel de sept équipes, dans le cadre du reprogrammation des compétitions internationales en raison de la pandémie.

Dans le tournoi dont le lieu reste à déterminer, Chelsea affrontera en tant que champions actuels de la Ligue des champions, l’Egyptien Al Alhy après avoir remporté la Ligue des champions asiatique, Auckland City en Nouvelle-Zélande et des équipes à déterminer du continent américain et d’Afrique, en plus de un club du pays hôte.

Le Japon a accueilli pour la dernière fois le « Mundialito » en 2015 et 2016, des tournois remportés respectivement par le FC Barcelone et le Real Madrid.

Le pays asiatique a également été le lieu entre juillet et août des Jeux olympiques et paralympiques, qui se sont déroulés sous des restrictions inédites en raison de la pandémie, notamment l’absence de public dans les tribunes.