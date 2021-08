Le Japon de Kubo, pour le bronze

in

08/06/2021 à 06:00 CEST

La délégation japonaise de football masculin, dirigée par l’ailier du Real Madrid Take Kubo, cherche une victoire sur le Mexique qui lui décernera la médaille de bronze en tant qu’hôte. Les Japonais n’ont pas pu battre l’Espagne en demi-finale et ils sont restés hors de la lutte pour le métal d’or, qui sera disputé par les deux favoris : l’Espagne de Pedri et le Brésil de Dani Alves.

Asiatiques, qui a obtenu une quatrième place louable aux Jeux olympiques de Londres 2012, ils recherchent rrépéter l’acte de Mexico 1968 et ajouter une nouvelle médaille de bronze au casier. Après une dixième place à Rio de Janeiro 2016, Le Japon veut se venger et cette fois il conquiert la troisième place et donc le bronze.

2 – Takefusa Kubo 🇯🇵 est le joueur de cette édition de #JuegosOlimpicos qui a la meilleure différence entre les buts qu’il a marqués (3) et ceux qu’il devait marquer (1). Talent #Tokio2020 #RealMadrid pic.twitter.com/L5fdTf12Ih – OptaJose (@OptaJose) 4 août 2021

Le principal leader de l’équipe japonaise est Take Kubo, un joueur appartenant au Real Madrid, qui est le meilleur buteur de son équipe avec trois buts lors de la phase de groupes.. De plus, l’attaquant est le joueur qui a la meilleure différence entre les buts marqués (3) et les buts attendus (1), présentant une relation intime avec la définition dans les derniers mètres. Kubo s’est revalorisé lors de ces Jeux Olympiques, mais son avenir au Real Madrid est inconnu.

Japon et Mexique, sans succès face aux favoris

Le Japon et le Mexique visent leur deuxième médaille olympique à ces Jeux de Tokyo 2020. Les Asiatiques pourraient répéter la médaille de bronze obtenue en 1968, précisément au Mexique et contre l’équipe tricolore, tandis que ceux d’Amérique centrale le feraient après avoir décroché l’or à Londres 2012, lorsqu’ils ont éliminé l’équipe japonaise en demi-finale.

Le match entre les deux équipes est considéré comme l’une de ces revanches dont on se souvient pendant des années. Les Centraméricains veulent se remettre du Mexique 1968, quand Le Japon a volé la médaille de bronze dans la lutte pour les troisième et quatrième places. Précisément les Mexicains sont passés de la finale aux Japonais (3-1) aux Jeux olympiques de Londres 2012. Les deux sélections ont déjà été retrouvées dans cette édition également, en phase de groupes, avec la victoire des hôtes (2-1).