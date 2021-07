Le Japon déclare un nouvel état d’urgence à Tokyo qui coïncidera avec les Jeux Olympiques

in

07/08/2021 à 11:05 CEST

.

Le Premier ministre japonais, Suga de Yoshihide, a décidé ce jeudi de re-déclarer l’état d’urgence dans la région de Tokyo, une alerte qui sera en vigueur jusqu’au 22 août et coïncidera avec la célébration des Jeux Olympiques.

L’état d’urgence entrera en vigueur le lundi 12 juillet pour arrêter l’augmentation des cas de covid-19 dans la capitale, a déclaré Suga après avoir rencontré le comité gouvernemental qui gère la pandémie, bien qu’en pratique la mesure ne signifie pas beaucoup de changement avec la situation actuelle, hormis un durcissement des restrictions pour les entreprises.

Le pays asiatique a également décidé d’étendre ce niveau d’alerte dans la région d’Okinawa (sud-ouest), où il était déjà actif, et de maintenir certaines restrictions dans les préfectures de Chiba, Saitama et Kanagawa, adjacentes à Tokyo et où se dérouleront également des compétitions. des jeux.

Dans la préfecture d’Osaka (ouest) les mesures seront également maintenues, tandis que dans cinq autres provinces (Hokkaido, Kyoto, Aichi, Hyogo et Fukuoka) elles seront levées à partir de lundi.

Le Premier ministre japonais donnera une conférence de presse dans les prochaines heures pour expliquer la décision en détail.

La nouvelle déclaration d’urgence sanitaire, la quatrième pour Tokyo, pourrait affecter la fréquentation des sites sportifs olympiques de la capitale et ses environs.

Les organisateurs de l’événement, dont l’ouverture est prévue le 23 juillet, n’ont jamais exclu la tenue de compétitions à huis clos en raison de la situation épidémique, ils ont toutefois récemment annoncé qu’ils prévoyaient d’autoriser l’entrée jusqu’à 10 000 spectateurs soit la moitié des la capacité des installations.

Les autorités envisagent désormais de réduire le chiffre à 5 000 voire zéro, ou d’organiser des tests qui commencent après 21 heures, y compris des cérémonies d’ouverture et de clôture, à huis clos, selon des fuites dans les médias locaux.

Des représentants du comité d’organisation japonais, des Comités internationaux olympique et paralympique, des autorités de Tokyo et du gouvernement central japonais doivent se réunir cette semaine pour discuter de la question et prendre une décision.

Le gouvernement japonais avait initialement prévu de maintenir certaines restrictions sans déclarer le niveau d’alerte maximal lors de la compétition sportive internationale atypique, qui a été reportée d’un an en raison de la pandémie, mais a été contraint de changer de position en raison de la forte augmentation des infections dans la capitale. .

Tokyo a enregistré jeudi un chiffre quotidien de 896 nouveaux cas de covid, après en avoir compté 920 à la veille, un montant qu’elle n’avait plus enregistré depuis mai, lorsque le précédent état d’urgence était encore en vigueur dans les zones les plus peuplées du territoire. .