Le Japon, dernier obstacle avant la finale olympique

08/03/2021 à 07:00 CEST

La délégation espagnole de football masculin affronte les demi-finales des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 contre le Japon hôte après avoir perdu dans le temps supplémentaire de la Côte d’Ivoire (5-2). L’équipe japonaise, avec Take Kubo comme leader incontesté, C’est le dernier obstacle avant la grande finale, où il pourrait affronter l’autre favori du tournoi, le Brésil de Dani Alves et Richarlison..

Ceux de Luis de la Fuente, qui ont accepté comme premier groupe, ils étaient dans les cordes en quarts de finale contre l’équipe d’Afrique. Bien qu’étant supérieur pendant les 90 minutes, un but de Gradel sur le dernier souffle a déclenché les alarmes. Mais l’équipe a réagi une minute plus tard : Rafa Mir a profité d’une indécision de la défense rivale pour porter le match en prolongation.

L’attaquant, avec Oyarzabal du point de penalty, a condamné le match et scellé le billet pour les demi-finales, ce qui donne à l’Espagne la possibilité de se battre pour les médailles. Le prochain rival sera le Japon, qui s’est débarrassé de la Nouvelle-Zélande aux tirs au but et mettra la pression pour l’équipe espagnole.

Stop Take Kubo, la principale menace

L’hôte du tournoi est l’une des sensations du tournoi : a remporté ses trois matches de phase de groupes et n’a encaissé qu’un seul but jusqu’à présent aux Jeux olympiques. Son chef, le madridista Prenez Kubo, s’est imposé comme le joueur de référence et est le meilleur buteur de l’équipe japonaise avec trois buts, un dans chaque match de la phase de groupes.

En ce qui concerne l’Espagne, Elle est la grande favorite pour battre les Japonaises et être en grande finale, où est également attendue le Brésil, qui jouera la passe contre le surprenant Mexique.. L’équipe américaine a joué dans l’un des matches de championnat : elle a battu la Corée du Sud 3-6 dans un match fou.