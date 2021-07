Le Japon est un four

25/07/2021 à 19:11 CEST

Manoj Daswani (Tokyo)

Ce qu’il restera de ces Jeux Olympiques, comme de tous les précédents, c’est à quel chiffre l’Espagne s’arrête-t-elle comptoir en métal qu’Adriana Cerezo a activé samedi. Mais au fil des années, personne ne se souviendra peut-être que cet événement japonais s’est déroulé dans des circonstances exceptionnelles. Et je ne parle pas de la pandémie cette fois, mais de la chaleur. Les conditions météorologiques sont infernales.

Ce matin, un journaliste estonien m’a dit – je me souviens qu’avec les citoyens locaux il est interdit de parler – que le premier jour de compétition de tennis, une athlète de son pays s’est plainte de devoir débuter à près de 40 degrés et avec une humidité terrible. Des paramètres aussi exorbitants pour son sport ont été mis à profit par son rival, beaucoup plus habitué à eux, et plantés au tour suivant.

Dans la bougie, une spécialité où les bulletins météo jouent un rôle fondamental, nous confiait-il hier soir Iago López -l’un des marins de la délégation espagnole- qui est reconnaissant d’avoir travaillé dans ce scénario d’humidité extrême et a souligné que leurs propres rapports suggèrent qu’ils seront “les jeux les plus chauds jamais”.

Ne soyez donc pas surpris qu’il y ait des athlètes asiatiques qui balaient la marche, par exemple. S’ils étaient déjà spécialistes d’épreuves comme celle-ci, leur statut de favoris se multipliera dans ce four que nous subissons quotidiennement dans cette Le Japon auquel le covid a modifié son calendrier et son rythme de vie.

Il est vrai qu’il y a des milliers de Japonais qui auraient célébré l’annulation – comme en témoigne la manifestation de vendredi aux portes de l’Olympique – mais des milliers d’autres profitent de ces Jeux, même si c’est avec une distance de sécurité. Samedi, nous avons vu des centaines de fans prendre la route pour profiter Pogacar, Carapaz, Van Aert et compagnie; et hier, le premier jour des régates, Enoshima était plein de curieux et d’habitants impatients de voir les Jeux de près. Même si c’est dans cette fournaise parfois insupportable que s’échauffe des illusions d’or, d’argent et de bronze.