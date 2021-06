Le Japon et la Finlande unissent leurs forces pour diriger la 6G | La technologie

in

Des entreprises japonaises et finlandaises travaillent ensemble dans le but de développer la connectivité 6G dans une course où tout le monde se tourne vers la Chine.

La 5G n’est pas encore installée et peu profitent de cette connectivité malgré le fait qu’un nombre croissant de mobiles intègrent la possibilité de se connecter, mais la technologie ne ralentit à aucun moment son avancée et non seulement ils parlent de 6G, mais ils travaillent également avec un investissement important de certaines entreprises.

Cette sixième génération approche et on ignore encore dans quelle mesure elle va révolutionner notre réalité, d’autant plus quand on est loin de profiter de toutes les avancées de la 5G, mais parmi les participants est Nokia, selon les rapports Nikkei Asia. L’entreprise finlandaise s’est associée à d’autres entreprises dans le cadre d’une stratégie globale.

Parmi les différents mouvements figure le accord à signer par des groupes et entités japonais et finlandais dans le but de coopérer pour développer cette technologie, comme cela sera annoncé aujourd’hui lors du Global Digital Summit 2021 auquel participe un ministère japonais.

L’objectif est que de la prochaine décennie, la 6G sera disponible à tous les niveaux. Le Japon souhaite que ses grandes entreprises de télécommunications soient pionnières et, selon Gizmochina, elles travaillent déjà ensemble sur la manière d’y parvenir.

De la même manière, au Japon, ils recherchent également des alliances avec d’autres pays et ils gèrent des chiffres qui dépassent l’investissement de 2 030 millions de dollars pour développer la 6G. En même temps, il est indiqué que augmentera au moins 10 fois la vitesse de la 5G, il semble donc que nous soyons déjà passés du plan des idées à la pratique, même si tout le monde hésite à divulguer des informations.

Petit à petit, de plus en plus de mobiles 5G sont en vente, dont beaucoup dans la gamme premium, bien qu’il y en ait aussi d’autres un peu plus abordables que vous pouvez acheter pour 300-400 euros.

Il faut prendre en compte que La Chine est toujours une référence dans cette stratégie. Le pays a réussi à être l’exposant maximal de la 5G grâce à Huawei et personne ne veut être dépassé à nouveau, encore moins un pays aussi proche que le Japon.