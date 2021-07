Le Japon et les États-Unis s’opposent aux fréquentes interdictions de l’Inde sur les exportations d’oignons

in

Lors de la réunion du comité de l’OMC sur l’agriculture le mois dernier, les États-Unis et le Japon ont demandé à l’Inde de préciser pourquoi elle n’avait pas opté pour un quota d’exportation, qui permettrait une certaine quantité d’exportations.

Les États-Unis et le Japon se sont fermement opposés à l’interdiction fréquente de l’Inde sur les exportations d’oignons à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), affirmant que de telles interdictions sans notification préalable mettaient les pays importateurs dans une position difficile.

Ceci, à son tour, a incité les producteurs d’oignons du Maharashtra à exiger que le Centre rédige une politique globale sur l’importation et l’exportation d’oignons au lieu de prendre des décisions ad hoc.

Lors de la réunion du comité de l’OMC sur l’agriculture le mois dernier, les États-Unis et le Japon ont demandé à l’Inde de préciser pourquoi elle n’avait pas opté pour un quota d’exportation, qui permettrait une certaine quantité d’exportations.

L’interdiction soudaine des exportations avait également suscité des protestations de la part des producteurs d’oignons et des pays voisins comme le Bangladesh et le Népal, qui dépendent fortement des oignons indiens. Le Premier ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, avait soulevé la question lors d’un forum d’affaires à Delhi.

En septembre 2020, le gouvernement a interdit les exportations de toutes les variétés d’oignons, anticipant un déficit alors que les exportations ont augmenté de 30% entre avril et juillet. En octobre 2020, le ministère du Commerce a partiellement assoupli les restrictions, autorisant les exportations d’oignons roses de Bangalore et d’oignons Krishnapuram jusqu’à 10 000 tonnes chacun. Le 1er janvier, le gouvernement a levé toutes les restrictions sur les exportations d’oignons, les prix commençant à baisser sur le marché intérieur après l’arrivée de la nouvelle récolte.

Au cours de l’exercice 20, l’Inde a même importé des oignons d’une valeur de 80 millions de dollars d’Afghanistan, de Turquie et d’Égypte pour refroidir les prix. Au cours de l’exercice 21, l’Inde a exporté des oignons pour une valeur de 378 millions de dollars, soit 15 % de plus que l’année précédente. Les principales destinations d’exportation étaient le Bangladesh (101 millions de dollars), la Malaisie (62 millions de dollars), les Émirats arabes unis (44 millions de dollars) et le Sri Lanka (42 millions de dollars).

Bharat Dighole, président de la Maharashtra State Onion Growers Association, a déclaré que bien que l’Inde soit le deuxième plus grand pays producteur d’oignons, il n’y a pas de politique concrète d’exportation d’oignons. « Les producteurs d’oignons ont subi de lourdes pertes en raison de l’interdiction erratique du gouvernement sur les exportations. Maintenant, avec la question soulevée à l’OMC, le gouvernement central doit décider d’une politique concrète d’exportation et d’importation », a-t-il déclaré, soutenant la demande faite par les États-Unis et le Japon que l’Inde opte pour un quota d’exportation.

Ajit Shah, président de l’Association des exportateurs de produits horticoles, a déclaré que des pays comme le Pakistan, la Turquie et l’Égypte avaient pris pied sur le marché international en raison des politiques d’exportation ad hoc de l’Inde. Il n’y a eu aucune exportation d’oignons de septembre 2020 à janvier de cette année et le gouvernement a interdit les exportations quatre à six fois au cours des deux dernières années, a-t-il déclaré.

« Dans le passé, les acheteurs n’arrêtaient jamais de vérifier les prix internationaux parce que les prix indiens étaient considérés comme une référence dans le monde entier. Mais maintenant, les acheteurs ont également commencé à vérifier les prix avec d’autres pays exportateurs. L’Inde a perdu pied sur le marché international », a déclaré Shah.

L’interdiction de quatre mois sur les expéditions, associée à la baisse de la demande due à la pandémie, a également réduit les revenus d’exportation d’oignons de l’Inde à leur plus bas niveau en six ans en 2020-2021. Le volume des ventes de l’année dernière s’est redressé par rapport à l’année précédente, enregistrant une croissance de 14%, mais les recettes d’exportation ont chuté d’environ 9% à 2 107 crores contre un sommet de 4 651 crores en 2016-17.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.