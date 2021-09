Le Japon exhorte les dirigeants européens à dénoncer les agressions de la Chine – “Fortes préoccupations” | Monde | Nouvelles

Nobuo Kishi a déclaré au Guardian que l’armée chinoise était devenue plus puissante et « tentait d’utiliser son pouvoir pour changer unilatéralement le statu quo dans les mers de Chine orientale et méridionale ». Le ministre de la Défense a averti que la Chine devenait plus puissante politiquement et économiquement, provoquant de « fortes inquiétudes » à Tokyo.

Le Japon a “de fortes inquiétudes en ce qui concerne la sûreté et la sécurité non seulement de notre propre pays et de la région, mais aussi de la communauté mondiale”, a averti Kishi.

“La Chine renforce sa puissance militaire à la fois en termes de quantité et de qualité, et améliore rapidement sa capacité opérationnelle”, a déclaré M. Kishi au Guardian.

Les commentaires de M. Kishi interviennent au milieu des craintes croissantes entourant les intentions de la Chine avec Taïwan et la mer de Chine méridionale contestée.

Taïwan est une nation gouvernée démocratiquement, mais la Chine revendique la souveraineté sur l’île et a indiqué son intention de la fusionner avec le continent.

Plus récemment, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie ont formé l’alliance AUKUS pour fournir à l’Australie la technologie pour les sous-marins à propulsion nucléaire.

Ce pacte est censé contrer également la menace de la Chine.

L’Australie s’est prononcée sur l’alliance après qu’un journal d’État chinois a qualifié le pays de « chien courant » de Washington.

« Les porte-parole chinois du parti communiste sont très clairs sur leur intention à l’égard de Taïwan », a déclaré Peter Dutton, ministre australien de la Défense.

« Maintenant également, les États-Unis ont été très clairs sur leur intention envers Taïwan.

« Personne ne veut voir de conflit mais c’est vraiment une question pour les Chinois.

« Nous vivons la période la plus incertaine depuis la Seconde Guerre mondiale. »