Le Japon exige une réponse mondiale pour la « survie de Taïwan » après la menace nucléaire de la Chine | Monde | Nouvelles

Le ministre japonais de la Défense a exhorté le monde à être vigilant et à assurer la « survie de Taïwan ». Le ministre japonais a prévenu que l’armée chinoise encercle l’île. Nobuo Kishi, le frère cadet de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe, a appelé le monde à s’unir pour empêcher que l’avenir de Taiwan ne soit décidé par une confrontation militaire avec Pékin.

Les commentaires francs du responsable japonais sont une rupture par rapport à la norme, où Tokyo a évité de parler publiquement des tensions dans le détroit de Taiwan.

Le Japon a maintenant produit un livre blanc sur la défense qui fait explicitement référence à Taïwan.

Le livre blanc décrit la nécessité d’un plus grand « sens de la crise » en ce qui concerne les tensions dans le détroit de Taiwan.

Ce rapport sur la défense donne un avertissement surprenant que l’équilibre militaire global entre la Chine et Taïwan « penchait désormais en faveur de la Chine ».

M. Kishi a déclaré: “Nous assistons à diverses initiatives de la Chine qui visent à envelopper Taïwan.”

Les commentaires francs du ministre japonais de la Défense interviennent alors que le Parti communiste chinois diffuse une vidéo dans laquelle il avertit le Japon d’une réponse nucléaire et d’une “guerre à grande échelle” si Tokyo intervenait dans la gestion de Taiwan par la Chine.

Selon Fox News, la vidéo, qui est apparue sur une chaîne approuvée par le gouvernement chinois, déclarait : « Nous utiliserons d’abord des bombes nucléaires.

“Nous utiliserons des bombes nucléaires en continu.

L’encerclement de l’île par l’armée chinoise a inclus des navires de guerre observés dans les eaux au large de la côte est de Taïwan.

Le ministre japonais était présent dans une photographie publicitaire regardant à travers le détroit de 110 km qui sépare Taïwan de l’île la plus occidentale du Japon, Yonaguni.

Cela a été interprété comme le message du Japon selon lequel la paix dans le détroit de Taiwan ne serait assurée que si la communauté internationale, y compris le Japon, l’exigeait.

S’adressant au Financial Times, M. Kishi a ajouté : « Plutôt qu’une collision militaire directe entre la Chine et Taïwan, la société internationale doit accorder une plus grande attention à la survie de Taïwan.

La nouvelle survient alors que Washington et Tokyo ont commencé à planifier un éventuel conflit total entre la Chine et Taïwan.

Le vice-Premier ministre japonais Taro Aso a déclaré que le conflit militaire à Taiwan pourrait rapidement devenir une menace existentielle pour le Japon.

Ces mots ont été interprétés comme extrêmement significatifs car, en vertu de la constitution imposée par les États-Unis d’après-guerre au Japon, la nation ne peut recourir à la force que si elle fait face à une menace existentielle.

M. Kishi a ajouté : « Tout en maintenant le cadre existant, nous souhaitons parvenir à une compréhension mutuelle via diverses initiatives ou par l’échange de vues entre le Japon et les États-Unis. »

Le ministre japonais de la Défense a déclaré que Taïwan combinait des « capacités militaires asymétriques », qui utilisent des armes moins chères pour compenser la force d’un adversaire.

Il a déclaré que ceux-ci comprenaient un «système de défense à plusieurs niveaux».

M. Kishi a maintenant déclaré que le Japon aimerait voir un plus grand rôle joué par les puissances européennes dans la région.

Il a déclaré : « De nombreux pays ont manifesté leur sympathie pour notre idée d’un Indo-Pacifique libre et ouvert.

« Ensemble, nous pouvons envoyer un message fort sur la paix et la stabilité régionales ».