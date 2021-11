Le Japon ferme ses frontières. Golovkin-Murata et Ancajas-Ioka, en danger

Dario Pérez

@ Ringsider2020

En raison des dernières nouvelles négatives autour de la pandémie, des nombreuses infections et nouvelles mutations du virus, le gouvernement japonais a décidé de fermer immédiatement les frontières de son pays aux étrangers qui souhaitent y entrer.

La boxe n’est pas étrangère au quotidien d’un territoire ou d’une société, et là encore ces mesures vont avoir un impact, ou on dirait bien, négativement sur les événements programmés dans les prochaines semaines. Alors que la défense mondiale des poids coq IBF et WBA de Naoya inoue, car Aran dipaen Il est déjà au Japon pour son combat du 14 décembre, oui cela pourrait être affecté deux matches d’unification que nous attendions avec beaucoup d’enthousiasme.

D’un côté, Gennady Golovkine et Ryota murata prévu d’unir leurs titres mondiaux IBF et WBA des poids moyens le 29 décembre, tandis que deux jours plus tard, il était Jerwin Ancajas qui s’est rendu au Japon pour fusionner les ceintures super fly IBF-WBO avec Kazuto Ioka. Cette seconde est plus menacée d’annulation que la première, car il s’agissait d’une promotion uniquement japonaise, tandis que DAZN a la capacité logistique de déplacer le premier des galas susmentionnés.

2021 se termine et, plus de 20 mois plus tard, on ne peut pas être serein à cause du satané coronavirus. Espérons que ce ne soit rien de plus qu’un mauvais souvenir en 2022.