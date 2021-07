Le Japon finalise l’ouverture des Jeux Olympiques sans perdre de vue le covid-19

21/07/2021 à 12:32 CEST

.

Le Japon finalise les préparatifs de l’inauguration ce vendredi du Jeux Olympiques de Tokyo, à laquelle participeront une quinzaine de dirigeants étrangers, sans perdre de vue le nombre quotidien de contaminations au COVID-19 le plus élevé dans la capitale depuis plus de six mois.

A deux jours de la cérémonie d’ouverture, les imprévus continuent de s’accumuler pour les organisateurs. A la démission in extremis du compositeur des premières mesures de la cérémonie d’ouverture, qui sera remplacé, s’ajoute le augmentation prononcée des infections dans la région métropolitaine, qui suscitent des inquiétudes. Tokyo a posté 1 832 nouveaux cas de covid-19 ce mercredi, le premier jour des compétitions olympiques – avec le début des matchs de softball et de soccer – et à l’approche de la cérémonie.

C’est le chiffre le plus élevé depuis la mi-janvier et il faut y ajouter le contagions identifiées au sein de la « bulle » olympique, que le comité d’organisation publie séparément. Jusqu’à présent en juillet, le nombre total il s’élève à 75, dont six athlètes. Les experts japonais de la santé préviennent depuis un certain temps qu’au rythme d’augmentation actuel, pour la cérémonie d’ouverture des Jeux, les chiffres de nouveaux cas quotidiens uniquement à Tokyo seront compris entre 2 000 et 2 500, une situation pire que lors de la troisième vague nationale, et le taux sera beaucoup plus élevé en août.

Des infections au cœur de Tokyo 2020 ont déjà causé la deux premiers retraits de la compétition, ceux du taekwondo chilien Fernanda Aguirre et la patineuse néerlandaise Candy Jacobs, qu’ils perdront leurs tests après avoir contracté l’agent pathogène, et gardent des dizaines de contacts étroits en attendant leurs tests. Les retraites d’Aguirre et Jacobs déjà au Japon sont rejointes par celles d’autres athlètes qui ont déjà annoncé leur départ des Jeux avant de voyager après avoir été testé positif à l’agent pathogène.

REPRÉSENTATION DIPLOMATIQUE LIMITÉE

La pandémie, qui réapparaît dans de vastes régions du monde en raison de la propagation de variantes très contagieuses, comme le delta, a également fait des ravages sur l’arrivée de dignitaires étrangers pour assister à la cérémonie d’inauguration. À l’heure actuelle, quinze dirigeants de pays et d’organisations internationales ont confirmé leur présence, une bien inférieur aux 40 dirigeants qui ont participé à Rio 2016, comme l’a annoncé aujourd’hui le porte-parole du gouvernement japonais, Katsunobu Kato.

Si tout se passe comme prévu, le président français, Emmanuel Macron; le Premier ministre mongol, Luvsannamsrai Oyun-Erdene et la première dame américaine, Jill Biden, ils vont s’asseoir dans les tribunes du nouveau stade olympique, qui à cette occasion inhabituelle n’accueillera que des membres de la famille olympique et d’autres participants. 70 autorités étrangères seront également présentes représentants des ministères des Sports correspondants, a indiqué le porte-parole, ainsi que le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui est déjà à Tokyo.

Lors d’une comparution aujourd’hui devant la 128e session du Comité international olympique (CIO), réunie dans la capitale japonaise, Tedros a assuré que le succès des Jeux olympiques était réussi. Cela ne dépend pas de l’absence de cas de covid, mais du fait que “tous sont détectés et la transmission est interrompue“.” Les plans vont maintenant subir un test décisif et J’espère que les Jeux seront un succès, car ce sera une démonstration de ce qui peut être fait lorsque les bons plans sont appliqués », a-t-il ajouté.

Par la suite, le plus haut représentant de l’OMS a rencontré le ministre japonais de la Santé, Norihisa Tamura, avec qui il a évoqué la gestion de la pandémie et a préconisé l’extension de la vaccination comme mesure pour mettre fin à la propagation du coronavirus.