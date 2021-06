Le Japon fournira une aide de 9,3 millions de dollars à l’Inde pour la construction d’un système de chaîne du froid pour lutter contre le COVID-19

in

Le Japon a annoncé vendredi qu’il fournirait à l’Inde des équipements de chaîne du froid d’une valeur de 9,3 millions de dollars et une assistance connexe pour aider le pays à lutter contre la pandémie de COVID-19.

L’aide, dans le cadre du programme d’aide d’urgence du Japon, fournira à l’Inde des équipements de chaîne du froid, y compris des équipements médicaux tels que des installations de stockage frigorifique, en tant que « Soutien du dernier kilomètre » pour assurer la vaccination dans chaque pays, par le biais du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). , a déclaré le ministère japonais des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le nombre de coronavirus en Inde est passé à 3 01 34 445 vendredi après une augmentation en une seule journée de 51 667 infections au COVID-19. Le nombre de morts est passé à 3 93 310, avec 1 329 personnes de plus succombant à la maladie virale en une journée. Le ministère japonais des Affaires étrangères a déclaré que contenir la pandémie de COVID-19, assurer un accès équitable aux vaccins, y compris dans les pays en développement et accélérer la vaccination est le défi commun de la communauté internationale.

Le Japon a dirigé l’opérationnalisation de la Facilité COVAX en tant que mécanisme international d’achat de vaccins et a récemment annoncé une contribution financière de 800 millions de dollars en plus des 200 millions de dollars existants, selon le communiqué. L’aide d’urgence du Japon vise à fournir des vaccins à chaque personne dans tous les coins des pays en développement, ce qui complétera les efforts de la facilité COVAX, a-t-il déclaré.

Sur la base de son expérience dans la création de réseaux d’approvisionnement médical qui atteignent tous les coins des pays en développement, le Japon continuera d’étendre son soutien au déploiement de vaccins pour chaque personne dans le monde en vue de contenir le COVID-19 le plus rapidement possible, selon le communiqué. .

