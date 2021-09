Le Japon lèvera toutes les mesures d’urgence liées au COVID-19 à l’échelle nationale

Le gouvernement japonais a annoncé mardi que l’état d’urgence du coronavirus prendrait fin cette semaine pour aider à rajeunir l’économie alors que les infections ralentissent.

Le Premier ministre Yoshihide Suga a déclaré que l’urgence prendra fin jeudi et que les restrictions de virus seront progressivement assouplies “afin de reprendre la vie quotidienne malgré la présence du virus”. Il a déclaré que le gouvernement créerait davantage d’installations de traitement temporaires contre le COVID-19 et poursuivrait les vaccinations pour se préparer à toute résurgence future.

“Notre lutte contre le coronavirus entre maintenant dans une nouvelle phase”, a déclaré Suga. “Enfin, nous pouvons voir les activités sociales et économiques commencer à se normaliser.”

Les responsables gouvernementaux mettent également en place d’autres plans tels que des passeports vaccinaux et des tests de virus, a déclaré Suga.

Avec la levée, le Japon sera libéré des exigences d’urgence pour la première fois en plus de six mois.

Le Japon devrait lever le mardi 28 septembre 2021 l’état d’urgence des coronavirus en cours et des mesures moins strictes dans les 27 préfectures, y compris Tokyo, lorsqu’elles expireront fin septembre alors que les infections ralentissent et que le pays tente de réactiver son économie. (Photo AP/Kiichiro Sato)

Le Japon est désireux d’étendre ses activités sociales et économiques tout en équilibrant la nécessité de prévenir une nouvelle vague d’infections. Le gouvernement, qui est en transition alors que le parti au pouvoir choisit un remplaçant pour Suga plus tard cette semaine, est sous pression pour maintenir une stratégie efficace contre les virus avant les élections législatives dans deux mois.

L’état d’urgence actuel du Japon, déclaré en avril, a été prolongé et étendu à plusieurs reprises. Malgré la lassitude et la frustration du public face aux mesures, le Japon a réussi à éviter les blocages plus restrictifs imposés ailleurs tout en enregistrant environ 1,69 million de cas et 17 500 décès dus au COVID-19.

L’urgence a principalement impliqué des demandes de restaurants et de bars pour réduire leurs heures et ne pas servir d’alcool. Les gouverneurs de Tokyo, Osaka, Hyogo et Kyoto ont déclaré qu’ils prévoyaient de maintenir ces demandes en place tout en surveillant de près la situation du virus.

Les restaurants et autres établissements commerciaux actuellement priés de fermer tôt devraient progressivement revenir à leurs heures normales pendant que les autorités renforcent les systèmes de santé, ont déclaré des responsables. Les bars et restaurants peuvent commencer à servir de l’alcool, mais ils sont censés fermer à 21 heures.

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du 20 septembre 2021, des personnes portant des masques faciaux pour se protéger contre le COVID-19 passent devant un passage à niveau à Shinjuku, un quartier de divertissement de Tokyo. (AP Photo/Kiichiro Sato, dossier)

“La levée de l’urgence ne signifie pas que nous sommes 100 % libres”, a déclaré aux journalistes le Dr Shigeru Omi, principal conseiller médical du gouvernement. “Le gouvernement devrait envoyer un message clair à la population que nous ne pouvons que nous détendre progressivement.”

Il a exhorté les autorités à resserrer rapidement les contrôles s’il y a des signes précurseurs d’une résurgence avant les périodes de vacances.

Les infections ont commencé à s’aggraver en juillet et ont culminé à la mi-août après les Jeux olympiques de Tokyo, dépassant les 5 000 cas quotidiens rien qu’à Tokyo et dépassant les 25 000 dans tout le pays. Des milliers de patients incapables de trouver des lits d’hôpital ont dû se remettre de la maladie à domicile.

Les Jeux olympiques et les responsables gouvernementaux nient que les Jeux ont directement causé la recrudescence, mais les experts ont déclaré que l’atmosphère festive rendait les gens plus actifs socialement et était indirectement responsable.

Les gens se rassemblent dans des bars ouverts et servent de l’alcool sur un allié rempli de bars et de restaurants. (Photo AP/Kiichiro Sato)

Suga a décidé de se retirer de la direction du parti et du poste de Premier ministre après avoir été critiqué pour les mesures de son gouvernement contre les virus et son insistance à organiser les Jeux olympiques pendant la pandémie malgré l’opposition du public.

Les cas signalés quotidiennement sont tombés à environ 2 000 dans tout le pays, soit moins d’un dixième du pic de la mi-août. Les experts ont attribué la baisse du nombre à la progression des vaccinations – 58% de la population est entièrement vaccinée – et aux personnes qui ont accru leurs efforts de distanciation sociale après avoir été alarmées par l’effondrement des systèmes médicaux.

Le ministre des Vaccinations Taro Kono a récemment déclaré que le Japon se préparait à commencer à administrer des rappels – un troisième coup pour ceux qui en ont déjà reçu deux – au personnel médical d’ici la fin de cette année et aux personnes âgées au début de l’année prochaine.