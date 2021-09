Le Japon obtient une superbe bande originale de Zelda: Skyward Sword avec une adorable boîte à musique

Image: Nippon Columbia

Pour la 500e fois cette année, nous sommes ici pour exprimer notre atroce jalousie face aux choses incroyables que les fans de Nintendo au Japon reçoivent. Cette fois, c’est une superbe collection de bandes originales de Legend of Zelda: Skyward Sword.

De Nippon Columbia, la nouvelle bande originale sera disponible pour les fans japonais dans une édition Regular ou First Press Limited. Les deux sont livrés avec cinq disques de musique du jeu, avec 187 chansons au total, mais l’édition limitée comprend également une boîte extérieure “de luxe” et une très belle boîte à musique qui joue “Ballad of the Goddess”.

Sérieusement, regardez (et écoutez) :

Les deux éditions devraient être lancées en novembre et peuvent être pré-commandées ici (régulière) et ici (limitée) pour 5 500 et 8 800 (environ 50 $ / 80 $) respectivement. N’oubliez pas que vous aurez besoin d’une adresse de livraison japonaise pour les commander.

Vous savez, si Nintendo veut faire équipe avec des labels de musique occidentaux pour une sortie internationale, cela ne nous dérangerait pas. Je dis juste.