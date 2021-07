Le Japon prend la tête de la gymnastique ; Le champion en titre Uchimura absent

in

La carrière de gymnaste de Kohei Uchimura est terminée. La star japonaise peut se consoler en sachant que le sport redéfini par le double champion olympique semble être entre de bonnes mains dans son pays d’origine.

Daiki Hashimoto a dominé les qualifications olympiques dans deux subdivisions samedi, mettant en scène un spectacle à l’intérieur du centre de gymnastique Ariake en grande partie vide pour aider le Japon à sprinter vers le sommet du classement.

Le total de 88.531 d’Hashimoto a propulsé le Japon devant ses rivaux, la Chine et la ROC, comme on appelle l’équipe russe, à la première place des qualifications. Les Japonais feront une offre lundi soir pour un titre olympique pour soutenir celui qu’ils ont remporté à Rio de Janeiro il y a cinq ans.

La fête, cependant, se poursuivra sans Uchimura. Concourant en tant qu’individu à la barre fixe – son épreuve phare – le joueur de 32 ans largement considéré comme le plus grand gymnaste masculin de tous les temps est tombé à mi-chemin de sa routine et ne se qualifiera pas pour les finales par épreuve plus tard dans les Jeux.

Les fans étant interdits, la petite foule de spectateurs – pour la plupart des entraîneurs et des administrateurs de divers pays – a eu le souffle coupé quand Uchimura est tombé sur le tapis. Il s’est relevé et a terminé sa routine, collant sa sortie. Son score de 13,866 était bien en dehors du seuil des huit premiers pour les finales par épreuve.

Le programme qu’Uchimura a mené à la gloire olympique semble toutefois de nouveau en forme après avoir cédé la vedette à la Chine et à la Russie ces dernières années. Le total de l’équipe japonaise de 262.251 était juste devant les 262.061 de la Chine et les 261.945 de la ROC. Les huit meilleures équipes des qualifications passeront à la finale par équipe de lundi soir.

La plus grande surprise de la première session est venue du gymnaste du ROC Artur Dalaloyan. En compétition sur un tendon d’Achille réparé chirurgicalement dans sa jambe gauche, Dalaloyan a obtenu une place improbable dans la finale du concours général avec un score de 85,597.

Cela n’a pas été facile. Le joueur de 25 ans a fondu en larmes après sa routine d’exercice au sol, dépassé par ce qu’il a enduré depuis qu’il s’est déchiré l’Achille lors des Championnats d’Europe en avril.

“Je ne pouvais pas contrôler mes émotions”, a déclaré Dalaloyen par l’intermédiaire d’un interprète. « Il y a quelque chose qui s’est brisé en moi.

Le classement de Dalaloyan en tant que deuxième gymnaste du ROC derrière le champion du monde en titre Nikita Nagornyy signifie qu’il participera à la finale du concours général si son Achille tient le coup.

Dalaloyan n’a décidé de tenter de se qualifier pour le concours général qu’après avoir rencontré ses entraîneurs vendredi.

“J’ai ressenti la force et la puissance de concourir et j’ai décidé de concourir”, a-t-il déclaré. « Je continue à travailler 24 heures sur 24. Pour moi, les Jeux Olympiques sont une très grande priorité. Pour la plupart des sportifs et des personnes qui pratiquent (la gymnastique), ils n’ont pas la chance d’être ici. l’expérience d’une vie.”

Même si la blessure l’a empêché de faire le show qu’il voulait. Ses deux scores les plus bas de la journée sont survenus lors de ses deux dernières épreuves : cheval d’arçons et sol.

“D’un côté de moi, un côté était plein de joie et de confiance”, a-t-il déclaré. “J’étais un peu fier d’avoir pu y arriver, j’ai pu en arriver là et faire tous les exercices comme je le voulais vraiment. L’autre partie de moi a ressenti de la déception dans un sens parce que je comprends que je ne pouvais pas faire tous les exercices parfaitement. Il y avait quelque chose que j’aurais probablement pu améliorer. Donc, avoir ces sentiments mitigés décrirait mieux mes émotions. “

Dalaloyan aura une journée de rééducation avant les finales par équipes lundi lorsque les gymnastes du ROC tenteront de remporter leur premier titre olympique depuis 2000.

La ROC, la Chine et le Japon semblent poursuivre leur lutte à trois pour la suprématie masculine. Le Japon a triomphé à Rio en 2016. La Chine a devancé les Russes aux championnats du monde 2018, la Russie lui rendant la pareille un an plus tard.

Nagornyy a rapidement pris la tête des qualifications du concours général, avec un score régulier de 87.897, juste devant les Chinois Xiao Ruoteng et Sun Wei avant de se faire dépasser par Hashimoto lors de la deuxième subdivision.

“Nous respectons beaucoup nos rivaux”, a déclaré Nagornyy à propos de la rivalité avec la Chine. “Nous avons fait de notre mieux. Nous avons beaucoup à faire. Il y a encore des tâches à accomplir.”

La tentative du quintuple olympien Marian Dragulescu d’atteindre la finale du saut à 40 ans s’est terminée lorsqu’il a raté son atterrissage lors de son premier saut. Le triple médaillé olympique a terminé sa carrière internationale en complétant le « saut de Dragulescu » qu’il a inventé avec seulement un petit saut à l’atterrissage.

Epke Zonderland des Pays-Bas, le champion de 2012 à la barre fixe, n’atteindra pas la finale de son épreuve signature après qu’une série de connexions inhabituellement bâclée l’ait placé à la 10e place après la première subdivision. Le joueur de 35 ans est arrivé à Tokyo avec une blessure à l’épaule.

La Grande-Bretagne est quatrième à travers deux subdivisions. suivis de la Suisse, de l’Ukraine, du Brésil et de l’Espagne.

Les États-Unis, à la recherche de leur premier podium depuis 2008 à Pékin, devraient partir plus tard samedi.