Le Japon souhaite travailler avec l’Haryana sur le changement climatique et les questions environnementales

Le Japon a manifesté un vif intérêt pour fournir un soutien technique et collaborer avec le gouvernement de l’Haryana sur le changement climatique et les questions environnementales, a indiqué dimanche un communiqué officiel.

Le secrétaire à l’environnement de l’ambassade du Japon, Yuki Yoshida, ainsi que des responsables de l’Haryana, ont visité dimanche les montagnes Aravalli à Bhondsi à Gurgaon pour explorer le potentiel de création d’un centre d’excellence lié au changement climatique, à la gestion des déchets, aux véhicules électriques et à la pollution de l’air. , la conservation de la biodiversité, la dégradation des terres, la désertification et d’autres domaines connexes, a-t-il déclaré.

Conseiller du ministre en chef de Haryana pour le département de la coopération étrangère Pawan Chaudhary et directeur général et ancien représentant du pays, Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le Dr Vivek Saxena a discuté des domaines potentiels de partenariat et de collaboration, a-t-il ajouté.

Au cours de la visite, Ashwin a assuré la coopération pour l’assistance technique et financière de l’Allemagne sur les questions environnementales, a indiqué le communiqué du gouvernement de l’Haryana.

La chef de l’UICN Inde (Programme sur les entreprises et la biodiversité et Programme des dirigeants pour la nature), Minal Pahuja, a également exprimé son désir de soutenir et de collaborer sur les défis durables, a-t-il déclaré.

