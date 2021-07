Le Japon testera le service ODL de Ripple pour les envois de fonds vers les Philippines, le prix du XRP monte en flèche après l’annonce

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le prix du XRP a grimpé en flèche ce matin après l’annonce de l’utilisation de Ripple dans les envois de fonds du Japon vers les Philippines. Aujourd’hui, c’est 15% de plus qu’hier.

Les Philippines sont un pays avec une grande diaspora, dont une grande partie a migré vers des pays asiatiques comme le Japon. Devant cette réalité et la nécessité d’envoyer des fonds, Ripple a annoncé aujourd’hui que le Japon testera son service de liquidité à la demande (ODL) pour les transferts d’argent vers les Philippines.

Ripple a annoncé un nouveau partenariat avec SBI Remit of Japan pour transformer les envois de fonds du Japon aux Philippines. Selon les médias, le dernier partenariat de Ripple verra la participation du service de paiement mobile Coins.ph et de la plateforme d’échange d’actifs numériques SBI VC Trade pour offrir une option de transfert moins chère à leurs clients. Cela sera rendu possible en utilisant XRP pour éliminer les coûts de préfinancement, selon Cointelegraph.

Selon le communiqué de presse de la société, la première mise en œuvre au Japon du service de liquidité à la demande (ODL) aide Ripple à favoriser l’adoption de services cryptographiques. Nobuo Ando, ​​directeur représentant de SBI Remit, a déclaré :

« Le lancement d’ODL au Japon n’est que le début, et nous sommes impatients de continuer à avancer vers la prochaine frontière de l’innovation financière, au-delà des paiements en temps réel uniquement aux Philippines, mais également dans d’autres parties de la région. »

Ripple est boosté en Asie

Cointelegraph souligne que cette annonce reste conforme à l’intention de Ripple d’étendre ses services aux marchés de l’Asie-Pacifique (APAC), car il continue de voir les transactions augmenter de 130 % d’une année sur l’autre. Un rapport récent a également montré que les ventes XRP de Ripple ont grimpé de 97% au premier trimestre en raison de la demande croissante pour son service ODL.

De plus, malgré le conflit de Ripple avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis concernant la demande de titres XRP, le leader de Ripple, Brad Garlinghouse, a déclaré que la société n’avait subi aucun revers dans la région asiatique.

“Nous avons pu continuer à développer nos activités en Asie et au Japon grâce à la clarté de la réglementation sur ces marchés”, a déclaré Garlinghouse.

XRP monte

Il convient de noter que les nouvelles étaient très positives pour le prix du XRP, la pièce de Ripple et le sixième avec le plus grand marché de capitalisation au monde. Aujourd’hui, alors qu’il est 8h00 du matin à New York, le prix de la crypto-monnaie est de 0,73 $ US, soit 15,1% de plus qu’hier à la même heure selon les données de CriptoMercados. Le prix a commencé à augmenter juste après l’annonce de la nouvelle en provenance du Japon. En effet, le volume des transactions a augmenté aujourd’hui de 135 % par rapport à la moyenne mensuelle.

