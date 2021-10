Le Japon vote aux élections nationales, 1er test clé pour Kishida

Un électeur vote lors des élections à la chambre basse alors que des représentants d’une commission d’administration électorale locale observent dans un bureau de vote le dimanche 31 octobre 2021 à Tokyo. (Source de la photo : AP)

Les électeurs japonais votent lors des élections nationales dimanche, un premier grand test pour le Premier ministre Fumio Kishida afin de déterminer s’il a un mandat suffisamment large pour s’attaquer à une économie battue par les coronavirus, une population vieillissante et en baisse et les défis de sécurité de la Chine et du Nord Corée.

À gagner, 465 sièges à la chambre basse, la plus puissante de la Diète japonaise à deux chambres, ou parlement. Le Parti libéral-démocrate au pouvoir à Kishida devrait perdre quelques sièges par rapport aux niveaux préélectoraux, mais conserver une majorité confortable avec son partenaire de coalition junior Komeito.

Kishida, 64 ans, a été élu Premier ministre le 4 octobre après avoir remporté la course à la direction de son parti au pouvoir, car ses dirigeants conservateurs le considéraient comme un successeur sûr du statu quo de Yoshihide Suga et de son prédécesseur influent Shinzo Abe.

La tâche immédiate de Kishida a été de rallier le soutien à un parti affaibli par l’approche autoritaire perçue de Suga face aux mesures en cas de pandémie et son insistance à organiser les Jeux olympiques d’été de Tokyo malgré une opposition généralisée.

Kishida a dissous la chambre basse seulement 10 jours après son entrée en fonction, appelant à cette élection et déclarant qu’il voulait un mandat des électeurs pour son nouveau gouvernement avant de se mettre au travail.

La courte période de campagne de 17 jours qui a suivi la course à la direction du PLD, qui avait dominé la couverture médiatique, a injustement donné au parti de Kishida un avantage sur l’opposition, selon certains experts. L’emprise à long terme de Kishida sur le pouvoir dépendra de ses résultats aux élections.

Kishida a souligné à plusieurs reprises sa détermination à écouter le peuple et à répondre aux critiques selon lesquelles les neuf ans de leadership d’Abe-Suga avaient provoqué la corruption, apprivoisé les bureaucrates et muselé les opinions opposées.

La campagne s’est largement centrée sur les mesures de réponse au COVID-19 et la revitalisation de l’économie. Alors que le parti au pouvoir de Kishida a souligné l’importance d’avoir une armée plus forte au milieu des inquiétudes suscitées par l’influence croissante de la Chine et la menace nucléaire et des missiles de la Corée du Nord, les partis d’opposition se sont concentrés sur les questions de diversité et en faveur de l’égalité des sexes.

Les dirigeants de l’opposition se plaignent du fait que les récents gouvernements du PLD ont creusé l’écart entre les riches et les pauvres, n’ont pas soutenu l’économie pendant la pandémie et ont bloqué les initiatives d’égalité des sexes et de diversité.

Kishida a fixé un objectif modeste pour le PLD et son partenaire de coalition Komeito. Il veut conserver conjointement leur majorité, qui serait de 233 sièges dans la chambre basse de 465 membres. C’est une barre basse, étant donné que le PLD à lui seul disposait de 276 sièges avant les élections. Une grosse baisse, même si le parti conserve sa majorité, serait un mauvais départ pour l’administration Kishida, vieille de plusieurs semaines.

Les sondages dans les médias suggèrent que le PLD est susceptible de perdre des sièges, en partie parce que cinq partis d’opposition ont formé un front uni pour unifier les candidats dans de nombreuses petites circonscriptions électorales et devraient y gagner des positions.

Si, comme beaucoup le prédisent, la coalition au pouvoir remporte environ 261 sièges, elle pourrait contrôler toutes les commissions parlementaires et faire facilement adopter toute législation qui divise. La plupart des résultats sont attendus lundi matin.

L’opposition a longtemps lutté pour gagner suffisamment de voix pour former un gouvernement après un bref règne du Parti démocrate de centre-gauche du Japon, aujourd’hui disparu, en 2009-2012.

Sur le plan économique, Kishida a mis l’accent sur la croissance en augmentant les revenus, tandis que les groupes d’opposition se concentrent davantage sur la redistribution des richesses et appellent à des versements en espèces aux ménages à faible revenu touchés par la pandémie.

Le LDP s’oppose à une législation garantissant l’égalité des minorités sexuelles et permettant des noms de famille séparés pour les couples mariés. Sur les 1 051 candidats, seulement 17 % sont des femmes, malgré une loi de 2018 promouvant l’égalité des sexes aux élections, qui est édentée car il n’y a pas de sanction. Les femmes représentent environ 10 pour cent du parlement, une situation que les experts en droits des femmes appellent « la démocratie sans les femmes ».

