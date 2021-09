Le Japonais Fujinami se retire du procès au Portugal

15/09/2021 à 12:59 CEST

Le pilote japonais Takahisa Fujinami (Repsol Honda), 41 ans, fera ses adieux au championnat du monde de trial ce week-end dans la ville portugaise de Gouveia, où se déroule la dernière course du championnat du monde 2021.

Après 26 saisons en championnat du monde de TrialAvec un record de participations avec 168 podiums, 34 victoires, sept dauphins et un titre de champion, le pilote Repsol Honda clôturera sa carrière sportive ce samedi prochain au Portugal.

Il a fait ses débuts à Navacerrada (Espagne), en 1996, à l’âge de 16 ans, et a consacré plus d’un quart de siècle à la compétition de trial, marquant plusieurs succès, comme la couronne mondiale remportée en 2004.

Le coureur japonais cumule également différents records dans la spécialité, comme le plus jeune coureur vainqueur d’une épreuve de championnat du monde (Talheim, 1997), à 17 ans, ou encore le plus âgé : ce même 2021 en Italie à 41 ans, et il C’est sa longévité qui l’a conduit à être le coureur avec le plus grand nombre de participations dans la compétition de haut niveau : 355 samedi à Gouveia.Avec 34 victoires, et toujours avec Montesa-Honda, Takahisa Fujinami Il est le cinquième coureur le plus titré dans les courses mondiales et le quatrième en nombre de podiums, seulement dépassé par Adam Raga, Toni Bou et Dougie Lampkin.

De plus, il a terminé parmi les cinq premiers au championnat du monde en 20 saisons consécutives.

“Fujigas” est également vice-champion du monde depuis sept ans et dans les compétitions en salle, il a été finaliste une fois, en plus d’avoir remporté 1 victoire et 36 podiums en 139 courses.

Au Japon, il a remporté 5 titres nationaux, entre 1995 et 2001 et lors de ses quinze participations au Nations Trial avec l’équipe japonaise, il a terminé cinq fois vice-champion.