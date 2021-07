Le japonais Hataoka continue de mener et Muñoz, Ciganda et Iturrioz dépassent le cut

07/10/2021 à 05:35 CEST

. / Sylvanie

les Japonais Nasa hataoka Cette fois, il n’a pas été parfait au deuxième tour du tournoi Marathon LPGA Classic en délivrant une carte de 69 coups sûrs (-2), mais cela a suffi pour qu’il continue en leader avec un cumulatif de 130 (-12), à deux sur l’américaine Mina Harigae (132, -10).

Hataoka avait besoin d’une autre séquence de birdies pour conserver la tête vendredi au Marathon LPGA Classic. Un jour après avoir réussi six birdies d’affilée lors d’un départ de moins de 61 ans, la golfeuse japonaise de 22 ans en a réussi quatre d’affilée aux numéros 14-17 qui l’ont sauvée le lendemain de ses quatre bogeys. “Mes tirs n’étaient pas aussi bons qu’hier”, a admis Hataoka. “Je n’ai pas eu autant d’opportunités et j’ai eu beaucoup de problèmes, mais j’ai pu résoudre ce problème dans la dernière partie et me relever.” Son avance a été réduite de quatre à deux coups, Harigae deuxième après son deuxième record consécutif de 66 (-5) sans bogey.

Pendant ce temps, le golf féminin espagnol a terminé une journée brillante au cours de laquelle trois de ses quatre qui ont commencé dans la table du tournoi ont réussi à surmonter le cut (par) et seront dans la compétition du week-end. Le meilleur des classés était à nouveau Azahara Munoz qui a terminé avec un record de 70 (-1) pour un record cumulé de 139 (-3) qui l’a laissée à la 37e place. Carlota Ciganda, a délivré une carte signée de 71 (par) et atteint 141 coups (-1) pour partager la 56e position avec 10 autres joueurs. Il a également passé la coupe Nuria Iturrioz qui a fait un excellent parcours pour un record de 67 coups (-4) qui l’a propulsée à la 67e position avec un cumulatif de 142 (par).

La croix de la pièce pour le golf espagnol a été l’élimination de Luna Sobrón, qui a répété une carte de 74 coups (+3), sans avoir la possibilité de se battre pour être dans le week-end, où les quatre représentants qui sont entrés dans le principal ne le seront pas non plus. Cadre. La Mexicaine María Fassi a été la meilleure avec une carte signée de 72 (+1) qui n’a pas suffi pour atteindre la paire de 142 après avoir eu un record de 71 (paire) au premier tour. La chilienne Valentina Haupt, l’équatorienne Daniela Darquea et la colombienne Mariajo Uribe avaient moins d’options, après qu’elles aient toutes délivré des cartes signées au-dessus du pair et que leurs cumuls étaient également supérieurs.