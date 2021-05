Le japonais Matsuyama, nouveau chef des Augusta Masters

04/11/2021

Efe

Le Japonais Hideki Matsuyama, vingt-cinquième au classement mondial, a réalisé sa meilleure performance à l’Augusta Masters ce samedi, enregistrant 65 coups (-7) au troisième tour et étant le nouveau leader du tournoi avec un cumulatif de 205 impacts (-11) et quatre avantages. Jon Rahm est à la 21e place avec 216 coups et José María Olazábal à la 51e avec 220.

Matsuyama, de 29 años, que disputa por décima vez el Masters, octava como profesional, y su mejor clasificación en el primer torneo mayor de la temporada del PGA Tour fue un quinto puesto en 2015, tuvo un recorrido perfecto en el Augusta National Golf Club avec un Aigle, celui qui a obtenu la normale 5 du trou 15, et cinq birdies.

Hideki Matsuyama aigles n ° 15 pour se séparer de la meute. #themasters pic.twitter.com/5XYPDJpsVi – The Masters (@TheMasters) 10 avril 2021

L’anglais Justin Rose, qui a commencé la journée, temporairement reporté par la pluie, en tant que leader du tournoi, n’a pas pu avec le succès de Matsuyama et bajó à la deuxième place après avoir livré une carte signée de 72 (paire) et accumulé 209 (-7).

Trois autres joueurs, les Américains Xander Schauffele (68, -4) et Will Zalatoris (71, -1) ainsi que l’Australien Marc Leishman (70, -2) ont partagé la deuxième place avec Rose.

Matsuyama, qui a dominé les coups longs et courts et n’a commis aucune erreur, a confirmé que son adaptation au Augusta National Golf Club avait été parfaite après avoir déclaré à la fin du deuxième tour qu’il aimait la façon dont les greens étaient, fermes et rapides, rien à redire. faire avec ce qu’il avait vécu lors de ses neuf apparitions précédentes.

Le golfeur japonais a remporté cinq victoires sur le PGA Tour, dont le Memorial et deux épreuves de championnat du monde de golf. Il a également remporté le Hero World Challenge à l’invitation de Tiger Woods en 2016.

Rose, qui était le leader exceptionnel des deux jours précédents était moins avec son jeu en signant simplement une paire de 72 coups et partager la deuxième place, où Schauffele était le meilleur après Matsuyama.

L’Américain de 27 ans a également eu une grande adaptation au terrain et n’a pas été affecté par l’interruption d’une heure et 18 minutes de la compétition en raison de la présence de pluie.

Alors que d’autres joueurs favoris à s’être battus pour le titre, comme l’Américain Jordan Spieth et l’Espagnol Jon Rahm, troisième au monde, se sont éloignés de cette possibilité.

Spécialement Rahm, qui a répété un record de 72 coups (pair), le même qu’il avait les jours précédents et son cumul de 216 (par) à 11 impacts loin de Matsuyama le fait sortir du groupe de pression.