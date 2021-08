Le Japonais Shohei Ohtani est le premier à frapper 40 circuits en 2021

in

les Japonais Shohei ohtani des Anaheim Angels est le premier à frapper 40 circuits cette saison de la MLB.

Shohei ohtani Il leur suffisait de tirer mercredi soir, il a lancé 8 IP, 1 run, 0 BB, 6 hits, 8 k, le run s’est fait via un home run de Willi Castro en fin de cinquième manche de la MLB. Ohtani quitte son époque à 2,82 avec 99 manches lancées et 119 retraits au bâton.

En début de huitième manche, il a frappé un circuit en solo pour son 40e de la saison. Dans le même temps, il a ajouté une course supplémentaire pour aider à la fois son équipe et lui-même, donnant un avantage de carrière à sa sortie du monticule dans le MLB.

En passant, Ohtani est devenu le frappeur gaucher avec le plus de circuits dans l’histoire des Angels d’Anaheim, le leader était Reggie Jackson avec 39. Il rejoint également Mike Trout, Albert Pujols et Troy Glaus en tant que seuls joueurs de cette équipe avec 40 circuits en un jeu. saison.

40 heures. 2,82 ÈRE. Jamais rien vu de tel. L’année de Shohei Ohtani. pic.twitter.com/dQVNIgRKqB – Danny Vietti (@DannyVietti) 19 août 2021

Pendant ce temps, les Japonais sont de plus en plus assurés par le MVP de la Ligue américaine, au bâton pour 269. avec 40 circuits et 87 points produits.