Le jardin de pêche de Luna est consacré à la pêche et au jardinage, et a l’air charmant

Avec une semaine typique de Switch eShop apportant plus de 40 nouveaux jeux, beaucoup arrivent avec très peu d’attention. Celui qui a attiré notre attention mais qui aurait pu facilement être manqué est Jardin de pêche de Luna, qui est arrivé le 2 septembre en Europe mais a fait l’objet d’un nouveau communiqué de presse puisqu’il arrive une semaine plus tard en Amérique du Nord, le 9 septembre.

Il est développé par Coldwild Games, qui a également apporté Marchand des cieux à la boutique en ligne Switch.

Luna’s Fishing Garden appartient certainement au genre sain/confortable, avec un ton détendu pendant que vous pêchez, créez un jardin et essayez d’amener de nouveaux animaux chez vous.

Luna’s Fishing Garden est un jeu de pêche et de construction court et confortable. Faites partie d’un conte de fées, attrapez du poisson, commercez avec l’esprit du renard et créez le jardin de vos rêves en plantant de nouveaux arbres, en plaçant des objets aquatiques et en amenant des animaux dans l’archipel.

Progressez à votre rythme et amusez-vous à attraper des poissons, à planter et arroser des arbres et à installer des animaux sur les îles. Une fois que vous avez terminé l’intrigue principale, vous pouvez rester et construire votre jardin comme vous le souhaitez. Vous ne pouvez pas perdre dans celui-ci.