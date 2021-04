Le jardin de poison, le jardin le plus dangereux du monde, où toutes les plantes sont toxiques | Vie

El Jardín el Veneno, comme on l’appelle populairement, ne peut être visité qu’avec un guide spécialisé. Il est interdit de toucher, sentir et manger les plantes …

Une petite Belladone, ça peut te tuer. L’herbe Jimson, si elle est consommée, est mortelle. L’aconit, avec une belle fleur violette, contient l’un des poisons les plus puissants. En Asie, ses racines sont utilisées pour préparer des soupes et des repas et les intoxications graves, voire mortelles, sont fréquentes.

Ce n’est que trois des presque 100 plantes toxiques et mortelles que vous trouverez dans le jardin empoisonné du jardin d’Alnwick. Il peut être visité, selon des règles très strictes, dans la ville de Northumberland, au Royaume-Uni.

C’est le seul jardin au monde où les jardiniers soignent les plantes avec un vêtement de protection et un masque. Vous pouvez le voir dans cette vidéo:

Le jardin empoisonné Ce n’est pas un jardin public, car il ne peut être visité librement, pour des raisons évidentes. Seules les visites avec un guide spécialisé sont autorisées, et parmi les règles que les visiteurs doivent suivre sont l’interdiction stricte de sentir, toucher ou manger les plantes…

Pourtant, malgré ces règles, plusieurs évanouissements se sont produits, en raison des effluves venimeuses que certaines de ces fleurs libèrent dans l’air.

En raison de leur condition de plantes vénéneuses, leur culture est également surveillée. Les buissons sont très isolés les uns des autres, et les jardiniers veillent à ce que les graines ne sortent pas du jardin, pour éviter qu’elles ne se reproduisent à l’extérieur.

Comme l’explique le jardinier en chef Trevor Jones, les visiteurs du jardin Poison sont surpris par deux curiosités peu connues. Tout d’abord, quoi les plantes vénéneuses sont généralement très belles. C’est le plus dangereux d’entre eux, car les personnes ou les animaux sont attirés par eux et certains sont toxiques au toucher, provoquant des brûlures et des rougeurs sur la peau. D’autres sont mortels lorsqu’ils sont ingérés.

Capteur conçu pour l’enterrer à côté des plantes dans toutes sortes de sols et avec une connectivité Bluetooth pour le mobile. Mesurez l’humidité, la lumière, la fertilité et la température du sol pour savoir quand arroser ou traiter la surface.

Une autre caractéristique peu connue est que nous avons beaucoup de ces plantes dans nos jardins, et nous ne savons pas. Ils ne sont mortels que s’ils sont ingérés en grande quantité, donc la morale est simple: ne mangez pas les plantes de votre jardin …

Curieusement, le château et le jardin lui-même apparaissent dans les films Harry Potter.

Si vous souhaitez visiter ou en savoir plus sur jardin le plus toxique au monde, Le jardin de poison au jardin d’Alnwick, Jetez un oeil à leur site Web.