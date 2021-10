Le jazz a battu Oklahoma City confortablement

21/10/2021 à 7h25 CEST

. / Salt Lake City

Le pivot français Rudy Gobert a obtenu un double-double de 16 points et 21 rebonds et a dirigé le Utah Jazz à une confortable victoire 107-86 sur Oklahoma City Thunder. L’attaquant croate Bojan Bogdanovic a mené l’attaque avec 22 points et le meneur de réserve Jordan Clarkson en a ajouté 18. Six joueurs de Jazz différents ont terminé le match avec des nombres à deux chiffres chacun lors du match d’ouverture de la nouvelle saison 2021-22. , le 75e en Histoire de la NBA, pour les deux équipes.

Pour le Thunder, le garde canadien Shai Gilgeous-Alexander a marqué 18 points, l’attaquant de puissance Darius Bazley en a ajouté 15 et l’attaquant de réserve Jeremiah Robinson-Earl, 20 ans, a récolté 10 points. Oklahoma City n’a mené qu’une seule fois, après avoir marqué le premier panier du match.

Les choses sont rapidement devenues incontrôlables pour le Thunder après qu’ils se soient rapprochés d’un panier, 13-11, sur un 3 points de l’avant-garde canadien Luguentz Dort. Le panier extérieur de Dort s’est avéré être le seul placement d’Oklahoma City en cinq minutes.

L’attaquant argentin Gabriel Deck n’a pas joué pour le Thunder par décision de l’entraîneur Mark Daigneault.