Le jazz britannique rare et classique va à nouveau augmenter dans la série “British Jazz Explosion”

Decca Records se lance dans une nouvelle série de rééditions de vinyles audiophiles en cours pour mettre en lumière de nombreux joyaux du jazz britannique sortis pour la première fois dans les années 1960 et 70. British Jazz Explosion: Originals Re-Cut plongera dans l’histoire du genre, rendant de nombreux morceaux et albums disponibles en vinyle et numériquement pour la première fois depuis leur sortie originale.

La série débutera le 16 juillet avec l’album de luxe 2LP & 2CD Journeys In Modern Jazz: Britain (1965-1972). Il présente une compilation de morceaux de toute la série d’artistes tels que Ken Wheeler et le John Dankworth Orchestra, le Mike Westbrook Concert Band et le Dick Morrissey Quartet.

La série présentera des albums rares et très recherchés des coffres de labels britanniques tels que Decca, Argo, Lansdowne, Deram et Fontana. British Jazz Explosion a été compilé par le producteur, auteur et historien du jazz Tony Higgins, et les titres comprendront Don Rendell’s Space Walk, Ken Wheeler & the John Dankworth Orchestra’s Windmill Tilter (The Story Of Don Quichotte) et Le Dejeuner Sur du New Jazz Orchestra l’Herbe.

Tous les titres de la série Originals Re-Cut ont été remasterisés à partir des bandes originales. Ils seront présentés sur des pressages vinyles entièrement analogiques de 180 grammes qui comportent des pochettes «flipback» de haute qualité, des illustrations originales LP plastifiées à l’avant et des inserts 12 × 12 avec de toutes nouvelles notes de doublure.

« La scène jazz britannique actuelle est en excellente santé et reçoit une reconnaissance internationale », déclare Higgins. « La série British Jazz Explosion de Decca reliera ce qui se passe actuellement aux pionniers et aux non-conformistes des années 60 et 70 ; des artistes qui ont recadré le jazz dans leur propre style et jeté les bases de ce qui allait suivre dans les années 80, 90 et au-delà.

« C’est fascinant de voir les chemins et les liens entre ce qui se passait il y a 50 ans et ce qui se passe aujourd’hui », poursuit l’historien du jazz. « Que ce soit le jazz pastoral orchestré de Neil Ardley, le jazz-rock funky de Michael Gibbs, ou le bop modal expérimental super rare de Mike Taylor, cette série de réédition et cette compilation apporteront cohérence et forme à la diversité musicale et au balayage stylistique de la musique britannique. jazz dans les années 60 et 70.

Kevin Long, directeur principal du catalogue Decca Records/Universal Music, ajoute : « Il est important pour Decca/UMG de continuer à ouvrir les archives de bandes, de préserver et de raconter à nouveau l’histoire de ces enregistrements historiques. Les artistes et leur musique très appréciée ont aidé à tracer la feuille de route de ce qu’est aujourd’hui le son du jazz britannique moderne.

“Chaque disque est une écoute fascinante, capturant la vague et la direction du moment, ce qui aidera à attirer et à poursuivre l’héritage d’une nouvelle génération d’auditeurs en voyage pour élargir leur soif de connaissances sur la musique et la culture en Grande-Bretagne pendant les années 1960 & années 70.

Pré-commande Journeys In Modern Jazz: Britain (1965-1972).

Le calendrier de sortie initial de British Jazz Explosion, avec d’autres à suivre en 2022, est le suivant :

16 juillet :

Artistes divers / Journeys In Modern Jazz: Britain

2LP | 2CD |Numérique

Don Rendell / Marche dans l’espace

LP | Numérique

13 août :

Ken Wheeler et le John Dankworth Orchestra / Windmill Tilter (L’histoire de Don Quichotte)

LP | Numérique

10 septembre :

Le New Jazz Orchestra / Le Déjeuner Sur l’Herbe

LP | Numérique

La tracklist complète de Journeys In Modern Jazz: Britain (1965-1972) est :

LP1 face A

1. Ken Wheeler et l’orchestre John Dankworth | Don le rêveur

2. Don Rendell Quintette | Une question de temps

3. Trio de Collin Bates | Brasser

4. John Surman, John Warren | Avec l’aide de Terry

LP1 face B

1. Michael Garrick Sextuor | Deuxième venue

2. Orchestre de Concert Mike Westbrook | Valse (pour Joanna)

3. Stan Tracey et son big band | Journées Matinées

4. Harry Beckett | Troisième route

LP2 face A

1. Neil Ardley, Ian Carr, Don Rendell | Variations grecques : VI Kriti [edit]

2. Le nouvel orchestre de jazz | Angle

3. Alan Skidmore Quintette | Vieux San Juan

LP2 face B

1. Quatuor Dick Morrissey | Avertissement de tempête

2. Quatuor Mike Taylor | à Ségovie

3. Michael Gibbs | Quelques échos, quelques ombres