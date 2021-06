Le jazz est très sérieux

Mitchell était le plongeur après le premier voyage et le couteau dans les tours suivants. Après avoir marqué 109 points dans le match d’ouverture, la moyenne avec lui est passée à 127,3 dans le reste des matchs. Là il a mis la barre et là il l’a maintenue jusqu’à finir avec les Memphis Grizzlies (126-110). Aujourd’hui, 30 points, 6 rebonds, 10 passes décisives pour lui dont 5 sur 8 en triple (62,5%). Sublime. Directeur et exécuteur. Un joueur du haut de gamme de la NBA, bien que cela coûte de le placer si haut. Il était irrité par son absence lors de la première réunion et a expliqué pourquoi. Il savait ce qu’il mijotait. Et cette même chose, ce matin, n’a pas permis une seule fois aux Ja Morant et consorts de prendre l’avantage au tableau d’affichage. Victoire du début à la fin, sans nuances, sans réponses, sans gris. Blanc, très blanc pour les locaux ; bien que pas noir pour les visiteurs, qui en tirent beaucoup de choses utiles.

Le Jazz est arrivé prévenu. A court et long terme. En mémoire et au présent. 3-1 et la capacité de rappeler des souvenirs horribles pour vos intérêts. “De toute évidence, nous nous souvenons de ce sentiment et ce n’est pas quelque chose que nous voulons revivre”, a avoué Mike Conley dans l’avant-première. Le même avantage qui, lors des playoffs précédents, dans les 475 points de Mitchell et Jamal Murray (qui est raté par ici), avait disparu avec trois défaites de suite. Une distance qui ne pouvait être à l’abri du regard prédateur de Ja Morant ou de Dillon Brooks. Car, oui, c’est un repère, historiquement, difficile à sauver ; mais oui, ce sont aussi des rivaux qui ne vivent que dans le présent, ce qu’ils ont connu et ce qu’ils ont pressé dans tous les jeux de la série, réveiller encore et encore (quoique insuffisamment) dans les derniers trimestres de handicap à deux chiffres. Le scénario était que lorsqu’ils atteignaient le dernier quart (avec jusqu’à 35 points à l’extérieur pendant le match), ils ne pouvaient pas prendre leur envol comme à d’autres occasions, même pas pour un chatouillement.

Morant et Brooks, oui, ils ont essayé, avec 27 points chacun et une vraie démonstration du triple (5 sur 9 et 3 sur 5 respectivement), mais il n’y avait pas moyen. Pas en compagnie de Jaren Jackson Jr. (15 + 7) et Jonas Valenciunas (18 + 6). Devant, le domaine s’étendait sur tous les domaines. Dans le jeu intérieur et dans le périmètre, dans la circulation et dans le succès, qui était, en général, à des taux très élevés. 24 points pour Clarkson, par métier micro-onde, et répartition des tâches entre les autres : 23 + 15 pour Rudy Gobert, 17 + 6 pour Royce O’Neal, 17 + 8 pour Bojan Bogdanovic… La seule nouvelle négative, une blessure à Conley qui, face aux défis à venir, peut signifier un saut de difficulté significatif. Il a quitté le match neuf minutes avant la pause et n’est pas revenu en raison de douleurs aux ischio-jambiers. “Au premier quart-temps, je n’ai ressenti qu’un petit tiraillement, j’avais prévenu le staff médical, mais ça faisait de plus en plus mal au fur et à mesure que je courais, alors ils ont décidé de quitter le jeu”, a déclaré le meneur après avoir éliminé ses ex.

“Il n’y a pas de quoi se sentir frustré quand on se bat comme ça contre la meilleure équipe de la NBA. Ils ont réponse à tout et nous donnons tout ce que nous avons”, avait assuré Jenkins dans le précédent. Ni Utah ni Memphis. Personne n’a rien donné à l’une ou l’autre des deux franchises. Si les hommes de Quin Snyder ont atteint la phase finale en premier, c’est grâce à un système qui a fonctionné. La puissance intérieure de Gobert, en tant que planète et force de gravité, et la voracité offensive du périmètre, peuplé de satellites en orbite autour (Bogdanovic, anglais…). A la fraîcheur de Clarkson, le meilleur sixième homme de la compétition et, dans une large mesure, au talent d’un Conley, enfin, d’All Star et d’un Micthell affirmant leur rôle de star, même si c’est dans une telle équipe chorale. Et si les hommes de Taylor Jankins l’ont fait après avoir battu les San Antonio Spurs et les Golden State Warriors dans le play-in, c’est à cause de leur impudence, de leur rien à perdre et d’un arsenal physique et de possibilités qui semblent n’avoir aucune fin. Ces derniers peuvent être fiers et les premiers doivent montrer leur fierté pour continuer à montrer que la saison régulière n’était pas une blague, qu’ils sont très sérieux.