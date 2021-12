Le Jazz règne à Philadelphie au rythme de Gobert et Mitchell

victoire de Jazz de l’Utah en vue de 76ers de Philadelphie par 118-96 avec 22 points de Donovan Mitchell, 17 points et 21 rebonds (6 en attaque) de Rudy Gobert et 14 unités de Bojan Bogdanovic et Hassan Whiteside. Chez les Sixers, les 19 points et 9 rebonds de Joel Embiid et les 18 points de Seth Curry n’ont servi à rien.

Victoire du @utahjazz Rudy Gobert : 17 PTS, 21 REB

Donovan Mitchell : 22 PTS, 6 AST

Hassan Whiteside : 14 PTS, 10 REB Ils obtiennent 18-7 pic.twitter.com/Nn57KmXnY5 – NBA Espagne (@NBAspain) 10 décembre 2021