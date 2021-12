Le Jazz rencontre Bradley Beal

Les sorciers sont dans un moment étrange. Ils ont commencé la saison comme l’une des révélations du tournoi et, par la suite, ils ont donné une série d’embardées qui les ont laissés dans un no man’s land. Pour le moment, Wes Unsled Jr. fait du bon travail dans l’ensemble, tout comme toute la franchise. Mais tout ne dure pas éternellement et la situation a particulièrement souffert ces dernières semaines. De la chance pour eux ? Que le coronavirus ne leur fait pas mal, pour le moment, de manière très marquée, pour qu’ils puissent tenter de rattraper le temps perdu et ajouter une série de victoires qui ne viendraient pas à un autre moment de la saison. À présent, lorsqu’il est impossible de tirer des conclusions et qu’il n’y a aucune menace de paralyser le cours en raison de la proximité du jour de Noël, il existe des options pour tout rival. Et les parties qui ont été perdues hier sont celles qui sont gagnées aujourd’hui. Tout s’additionne. Ou tout reste, bien sûr. Cela dépend toujours du point de vue.

Avant le duel contre les Jazz, l’équipe de la capitale des États-Unis a connu quatre défaites, sept en huit matchs. Une situation qui avait énormément compliqué leur bilan et cela les a laissés dans les parties les plus compliquées de la Conférence de l’EstCeux qui sont toujours proches des playoffs mais finissent par être les play-in (ou pire). Esta victoria ante uno de los mejores equipos del Oeste (los Jazz van ahora 20-9 y son terceros en la clasificación) puede suponer un punto de inflexión para un equipo que necesita animarse enormemente para aguantar lo que queda de curso (sea con restricciones extremas ou non) tirez le peloton le plus talentueux et accédez ainsi à une phase finale à certifier un succès qui serait presque un coup dur après le départ retentissant de Russell Westbrook chez les Lakers.

Le match contre le Jazz était un échange constant dans lequel les habitants ne pouvaient jamais se séparer et les visiteurs ont pris une assez bonne avance au deuxième trimestre avec laquelle ils ont réussi à prendre la tête. Au quatrième quart, les Jazz étaient même devant (85-84). La réaction de l’opposition a été fantastique et, à deux minutes de la fin, un panier de Donovan Mitchell a porté le score à 100-103 et l’excitation. Royce O’Neale a rapproché le Jazz encore plus avec un pitch du staff. Cependant, les Wizards ont tenu le coup dans un fantastique exercice de résilience et ont réussi à clore un match difficile avec un 103-109, mais très bon du point de vue du spectateur.

Le principal responsable du résultat final était un Bradley Beal qui n’est pas dans son meilleur moment après avoir été meilleur buteur la saison dernière, mais qui a retrouvé d’anciens sentiments : 37 points, 5 rebonds et 7 passes décisives pour le gardien, qui a mené des Wizards qui ont fait preuve d’un beau travail collectif et un effort énorme, en plus d’ajouter jusqu’à six joueurs sur dix points. Dans le Jazz, 32 points pour Donova Mitchell et 11, avec 19 rebonds et 6 contres, pour Rudy Gobert. Une nouvelle exposition du duo qui cette fois n’a pas servi à ajouter une victoire qui était pour leurs rivaux, des sorciers qui sortent momentanément d’une crise avec laquelle ils veulent mettre fin et qui, en général, continuent d’être l’une des surprises de la saison. Et si Beal redevient celui de l’année dernière, tout est possible. Jusqu’à présent, c’était pour une nuit. Le reste, on verra.