Le jazz s’éloigne au 4e quart, bat les Timberwolves

Donovan Mitchell a marqué un sommet de 39 points et les Utah Jazz ont battu les Minnesota Timberwolves 120-108 vendredi soir.

Mitchell a ajouté six rebonds et cinq passes décisives à son retour d’une absence de deux matchs en raison d’une blessure au dos. Avec Mike Conley et Joe Ingles mis à l’écart, il s’est occupé des fonctions de meneur lors de son premier match et a tiré à 57% sur le terrain, dont 6 sur 11 à 3 points.

« Je pense que nous avons bien exécuté offensivement avec un groupe qui n’a pas autant joué ensemble », a déclaré l’entraîneur de Jazz Quin Snyder. « Et puis nous avons eu des arrêts. Nous avons pu courir et mettre certaines choses en transition. »

Bojan Bogdanovic a ajouté 24 points et 12 rebonds, Jordan Clarkson a ajouté 20 points et Rudy Gobert a ajouté 14 points, 16 rebonds et quatre blocs.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Le centre des Minnesota Timberwolves Naz Reid (11) tente un tir tandis que l’attaquant des Utah Jazz Royce O’Neale (23 ans) défend lors de la première mi-temps d’un match de basket de la NBA le vendredi 31 décembre 2021 à Salt Lake City. (Photo AP/Adam Fondren)

Utah est allé 35 sur 41 de la ligne des lancers francs.

« Vous regardez l’année dernière comment ils nous ont gardés, comment ils nous ont joué avec le physique. Cela nous a en quelque sorte causé des problèmes », a déclaré Mitchell. « Donc, cette année, la façon dont nous avons pu lutter contre cela, atteindre la ligne des lancers francs et continuer à la franchir avec force (et) en poussant le rythme. En tant que groupe, nous avons fait un très bon travail en continuant simplement à mettre pression sur eux. »

Anthony Edwards du Minnesota a marqué 26 points à son retour après une absence de six matchs en raison de protocoles de santé et de sécurité. Malik Beasley a ajouté 22 points pour les Timberwolves.

Le Minnesota était en désavantage offensif avec Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell, qui sont toujours mis à l’écart en raison de protocoles de santé et de sécurité, absents de la formation.

Après que Patrick Beverley ait marqué trois points par minute après le début du quatrième quart, le Jazz a marqué 22 points sans réponse pour s’éloigner des Timberwolves. Mitchell a déclenché la course avec des paniers consécutifs et a marqué 12 points lors de l’explosion. Gobert et Mitchell ont terminé avec des paniers consécutifs qui ont donné à Utah une avance de 113-92 avec 5:51 à jouer.

« Les garder est difficile », a déclaré Edwards. « Notre alignement, je pense que tout le monde a tenu le coup. Les garder est difficile car ils ont tellement de tireurs sur le terrain. »

Utah a construit une avance de 13 points à la mi-temps, augmentant 63-50, en renversant 3 points et en atteignant à plusieurs reprises la ligne des lancers francs.

Le Jazz a réussi sept paniers extérieurs – dont quatre venant de Mitchell – et a tiré 54% du périmètre avant la mi-temps. Utah a également tiré 22 sur 26 sur des lancers francs en première mi-temps. Bogdanovic et Gobert ont chacun eu huit tentatives de lancers francs, égalant le total des tentatives de lancers francs du Minnesota au cours des deux premiers quarts.

Le Minnesota s’est rallié au troisième quart et a effacé l’avance d’Utah. Jaden McDaniels a couronné une course de 12-2 avec un sauteur de feu vert qui a donné aux Timberwolves un avantage de 79-78. Edwards et Naz Reid ont chacun marqué une paire de paniers pour alimenter la poussée.

« Je ne pensais pas que nous avions apporté la bonne quantité d’intensité en première mi-temps », a déclaré l’entraîneur du Minnesota, Chris Finch. « Je pense que nous avons manqué d’essence parce que nous avons dû épuiser tellement (d’énergie) au troisième quart. »

CONSEILS

Timberwolves: Jordan McLaughlin a réussi trois interceptions, un sommet de la saison, tous au premier quart. … Jaylen Nowell a totalisé 11 mentions d’aide à ses deux derniers matchs. … Edwards et Nowell ont commis une faute au quatrième quart.

Jazz : Joe Ingles (entorse au bas du dos), Mike Conley (repos) et Eric Paschall (raisons personnelles) ont été écartés pour l’Utah. … Trent Forrest a fait son premier début de carrière. Forrest a terminé avec quatre points, trois rebonds et trois passes décisives. … Hassan Whiteside n’est pas revenu après la mi-temps en raison de symptômes semblables à ceux d’une commotion cérébrale. Clarkson a frappé par inadvertance Whiteside au visage lors d’une collision au deuxième quart.

GRAND BLOC

Gobert a enregistré un quatrième bloc emphatique contre Beverley avec 5:55 à jouer près de la fin de la course de 22-0 de l’Utah. Beverley a publiquement minimisé les capacités de jeu défensif de Gobert après la précédente rencontre entre les équipes.

Le triple joueur défensif de l’année de la NBA a nié avoir une motivation supplémentaire pour faire ce genre de déclaration sur Beverley en particulier.

« Je joue toujours avec émotion », a déclaré Gobert. « C’était un bon moment. C’était un moment clé du match. Nous jouions très bien. Nous faisions une course. Juste un bloc cool. Je pense que si cela avait été quelqu’un d’autre, j’aurais réagi de la même manière. »

SUIVANT

Minnesota : Aux Lakers de Los Angeles dimanche.

Utah : accueille les Golden State Warriors samedi.