Le jeton AMP augmente de 50% avec l’intérêt d’Amazon Crypto – Voici où l’acheter

Le marché des crypto-monnaies a connu un rebond important au cours des dernières 24 heures, et l’un des bénéficiaires de la loi est Amp (AMP). La valeur de la pièce a augmenté de plus de 50% pour atteindre 0,074 $ et son volume de transactions a grimpé de 1000% à 219 millions de dollars. À la suite de cette activité sur le marché, de nombreux investisseurs et commerçants de crypto-monnaie ont essayé d’en savoir plus sur Amp, la pièce AMP et ce que l’avenir réserve au projet de crypto.

Cet article a pour but d’aider ceux qui souhaitent investir dans Amp en décrivant toutes les informations clés qu’ils doivent connaître. Lisez la suite pour découvrir ce que fait Amp et comment cela fonctionne, quelles sont vos perspectives d’avenir en tant qu’investissement et quelles sont nos prévisions de prix AMP.

Pour ceux d’entre vous qui souhaitent acheter des jetons AMP dès maintenant, nous pouvons vous orienter dans la bonne direction. Faites défiler jusqu’à la section directement ci-dessous pour découvrir les meilleures plateformes pour acheter, vendre et échanger des AMP au Royaume-Uni et à l’étranger.

Comment et où acheter des actions AMP en ligne

Tout d’abord, vous ne pouvez pas acheter d’actions AMP. C’est parce qu’il s’agit en fait d’une crypto-monnaie plutôt que d’une action. Assurez-vous de bien comprendre cette distinction clé.

Qu’est-ce que l’ampli ?

C’est une forme de crypto-monnaie qui fonctionne sur la blockchain Ethereum, et sa dénomination de marché est AMP.

Il est utilisé pour fournir des garanties pour un large éventail de transactions. En utilisant la puissance de la technologie blockchain et des contrats intelligents, Amp peut sécuriser les paiements et les transferts pour des choses comme les paiements numériques réguliers, les prêts et même les ventes immobilières.

Essentiellement, cela permet aux personnes des deux côtés d’une transaction d’atténuer les risques en mettant de côté un montant fixe de crypto-monnaie qui peut être utilisé comme garantie pour les transactions. Ainsi, si le paiement échoue, les jetons AMP peuvent être réglés pour couvrir les frais.

AMP a attiré une base d’utilisateurs importante depuis sa création, et le réseau Flexa l’utilise actuellement pour sécuriser toutes ses transactions.

Devriez-vous acheter des jetons AMP aujourd’hui ?

Si vous avez fait des recherches approfondies et pensez qu’Amp est un projet auquel vous croyez, acheter des pièces AMP et les conserver à long terme pourrait être un moyen efficace de spéculer sur la croissance future des prix.

Cependant, avant de vous lancer dans l’action, assurez-vous de bien comprendre les risques liés à l’investissement et la volatilité innée des crypto-monnaies.

L’AMP me rendra-t-il riche ?

Bien que cela soit peu probable, il n’est pas possible pour un seul investissement en crypto-monnaie d’enrichir les détenteurs de jetons ; il suffit de regarder Bitcoin, Ethereum et Dogecoin.

Prévision de prix AMP 2021

Notre prévision du prix d’Amp pour cette année et au-delà est la suivante : 0,11 $ d’ici la fin de 2021, 0,13 $ en 2022 et jusqu’à 0,27 $ dans 5 ans.

