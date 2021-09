Le jeton AR décolle aux côtés d’autres altcoins alors que Bitcoin tombe

in

Le jeton AR est à la hausse depuis environ 15 jours, augmentant de plus de 350% au cours de cette période, bien qu’il ne s’agisse pas du seul altcoin pertinent de la semaine. Aujourd’hui, nous voulons dire ce qui pousse cette crypto à la hausse et pourquoi elle augmente alors que BTC baisse.

En plus de cela, davantage de jetons, tels que Quant, Avalanche ou autres, ont fait preuve d’une force haussière en ces périodes de récession du Bitcoin. Cependant, en continuant avec le jeton Arweave, nous pouvons souligner qu’en ce moment, il se négocie exactement à 63,08 $ et enregistre un gain au cours des dernières 24 heures de 8,12 %.

Qu’est-ce qui fait monter le jeton AR ?

Divers indicateurs de tendance avertissaient que le jeton AR était susceptible d’augmenter. Cela est dû au fait que, si nous enquêtons en détail, nous remarquons que le volume des opérations augmentait petit à petit, alors que l’activité sur Twitter était également élevée, rappelons-nous que ce réseau social est l’un des plus pertinents en raison à la grande activité qu’il peut générer en quelques heures ou jours.

Compte tenu de ces facteurs, ainsi que de l’indice de sentiment du marché, on peut voir que l’AR pourrait continuer à augmenter et atteindre son ATH. De plus, l’indicateur de volume social a également connu une augmentation notable depuis environ le 15 août.

Le même jour, le fondateur d’Arweave, Sam Williams, a déclaré qu’ils augmenteraient les performances du projet de stockage décentralisé ; ce qu’ils ont fait, c’est une augmentation de la limite de vitesse.

Indicateur de volume social au cours des 3 derniers mois. Source : LunarCrush.

Il est possible qu’après la hausse de plus de 350% au cours des 15 derniers jours, nous voyions une correction sous peu. Nous vous suggérons donc de porter une attention particulière aux indicateurs tels que le RSI, le volume de transactions ou autres. De même, nous vous suggérons également de rester dans les parages pour voir l’aperçu à court terme du jeton AR.

Aperçu de 4 heures

Au cours de la période de 4 heures, on peut clairement voir que le jeton Arweave est suracheté, on comprend facilement pourquoi on peut remarquer comment les bougies dépassent des canaux ENV, ce qui suggère que le prix devrait se corriger aux niveaux moyens proches de 50 $.

En plus de cela, le RSI est proche de 60 points, montrant une perte de domination chez les taureaux, car ils prennent des bénéfices puis continuent à augmenter. Cette baisse est même susceptible de s’étendre jusqu’au support à 44$. Par conséquent, nous suggérons de porter votre attention à la fermeture des bougies dans un délai inférieur, tel que 2 heures.

Analyse du token AR sur une période de 4 heures. Source : TradingView.

Analyse technique intrajournalière

D’autre part, compte tenu du timing journalier, on peut également noter qu’une correction approche ; confirmant ce qui précède mis en évidence dans la période de 4 heures. Puisque, comme on peut le voir, les bougies sont extrêmement en dehors des canaux ENV, ce qui pourrait nous amener à voir une correction précoce.

Il convient de noter que l’indice de force relative ou RSI est toujours à des niveaux de surachat, exactement à 83 points. Pour cette raison, la correction est également confirmée, qui aura sûrement lieu jusqu’à certains des supports psychologiques marqués par le retracement de Fibonacci, aux niveaux 59$, 52$ et 46$.

Artisser l’analyse dans la temporalité quotidienne. Source : TradingView.

Bien que les indicateurs confirment une correction dans 2 délais différents, nous devons être attentifs à chaque facteur, car les traders chercheront à défendre les 50 $ après avoir pris des bénéfices.

Les informations contenues dans ce contenu doivent être prises à des fins d’information uniquement, en aucun cas destinées à encourager l’achat / la vente d’actifs financiers.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport