Le jeton AXS d’Axie Infinity est imparable ! Où va-t-il ?

La popularité du jeu pour gagner de l’argent Axie Infinity, grandit comme la mousse, principalement dans des pays comme le Venezuela et les Philippines où les joueurs utilisent les gains comme nourriture. Au fur et à mesure que cet écosystème se développe, le prix du jeton AXS le fait aussi, et avec une grande force.

Au moment d’écrire ces lignes, AXS se négocie à 67,65 $, accumulant un gain de 12,27 % au cours des dernières 24 heures et de 61,32 % au cours des 7 derniers jours.

Ce jeton est le véhicule de gouvernance au sein de la plate-forme Axie Infinity, un jeu dans lequel les utilisateurs élèvent, combattent et échangent des créatures, conçues dans le style de Tamagotchi et Pokémon.

La popularité du jeu a été telle que le jeton AXS a déjà une capitalisation boursière de 4 132 millions de dollars. Cela en fait la 30e position dans le classement CoinMarketCap.

Une autre donnée surprenante est l’immense volume des dernières 24 heures, 5 052 millions de dollars, un chiffre qui dépasse même la capitalisation elle-même. Cette excitation excessive est à l’origine de la forte hausse des prix.

@axieinfinty est imparable Non seulement la plate-forme de jeu pour gagner a représenté la majorité des ventes hebdomadaires de NFT, mais leur jeton natif $ AXS a augmenté de 45,7% au cours des 7 derniers jours. 100% des adresses qui détiennent actuellement #AXS sont en situation de profit.#Defi pic.twitter.com/xKtX5CZBls – IntoTheBlock (@intotheblock) 10 août 2021

De plus, une décision récente prise par la communauté de réduire la récompense quotidienne dans le jeu jusqu’à 50 %, payée en SLP (jeton avec lequel les joueurs sont récompensés pour les combats), peut inciter les détenteurs à stocker plus, en même temps . s’attend à ce que la réduction de l’offre ait un impact sur le prix.

Cependant, même le jeton SLP n’a pas autant profité que AXS, même en maintenant une inclinaison baissière à court terme. Pour devenir haussière, la résistance à 0,2160 $ ​​doit être cassée, et cela devrait se produire bientôt, en raison de la réduction drastique de l’offre.

Analyse technique du token AXS, natif d’Axie Infinity

Dans le graphique journalier AXS vs USDT, nous notons comment, après avoir franchi un petit fanion haussier, la tendance a repris, portant le prix vers un nouveau plus haut historique de 77,48 $.

Maintenant, l’élan montre un peu d’épuisement, ce qui pourrait bien céder la place à une petite correction avant de continuer à monter.

Cependant, l’élan est totalement haussier, et ce n’est pas une bonne idée de s’asseoir et d’attendre une baisse. Il est possible qu’avec ce qu’il a déjà retracé, il suffira de chercher de nouveaux plus hauts dans les prochaines heures/jours.

Pour peser dans une correction pertinente, le support à 38,34$ doit être perdu, un scénario improbable pour l’instant.

La meilleure partie est terminée, mais nous pouvons toujours nous attendre à plus de bénéfices

Depuis sa création le 6 novembre 2020, le jeton AXS a augmenté de 67 500 %, un gain exorbitant, et cela nous dit que le meilleur est déjà arrivé.

Cela ne veut pas dire que le jeton AXS va mourir. Au contraire, la méga relance nous renseigne sur le grand potentiel du jeu. La solide communauté derrière elle, avec plus d’un million d’utilisateurs actifs quotidiens, défendra le prix en cas de correction importante.

Bien sûr, ce grand recul est susceptible de commencer bientôt, tout comme il l’a fait avec l’ensemble du marché de la cryptographie en 2017 ou 2014. Mais il n’y a aucune raison de s’asseoir et d’attendre.

Nous sommes proches du point culminant du marché haussier, mais je pense qu’il reste encore quelques mois avant que ce moment ne vienne. Le jeton Axie Infinity bénéficiera sans aucun doute du voyage restant.

Analyse technique du token AXS, natif du jeu Axie Infinity. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont de nature informative, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport