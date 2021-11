Le jeton BAT vient d’atteindre un nouveau record. Voici ce qui fait baisser le prix

Cela fait déjà quatre jours de profit continu que le token BAT accumule, malgré le peu de positivisme que l’on a vu sur le marché de la crypto ces derniers temps.

Au moment d’écrire ces lignes, le jeton d’attention de base se négocie à 1 363 $, perdant 4 % au cours de la session d’aujourd’hui et un gain de 28 % au cours des 7 derniers jours. Grâce à cela, sa capitalisation boursière est désormais de 2 042 millions de dollars, occupant ainsi la 73e position du classement Crypto Online.

BAT est le jeton natif de Brave, qui est un navigateur principalement axé sur le fait d’offrir autant de confidentialité que possible et de récompenser les créateurs de contenu de la manière la plus équitable.

Grâce à ce qu’il offre, la base d’utilisateurs de ce navigateur a augmenté de façon exponentielle ces dernières années. Les utilisateurs actifs mensuels ont presque doublé depuis février de cette année (la base d’utilisateurs est passée de 25 millions à plus de 42 millions).

En plus de la forte croissance de son adoption, l’un des facteurs qui a le plus influencé la dernière remontée des prix est le récent lancement du portefeuille natif Brave, qui est intégré directement dans le navigateur.

L’objectif principal de ce nouveau portefeuille est d’empêcher les cybercriminels d’escroquer avec succès les utilisateurs en publiant de fausses extensions de portefeuille telles que Metamask.

Nous sommes ravis de lancer le nouveau #BraveWallet, un portefeuille crypto intégré au navigateur de bureau Brave (mobile bientôt disponible), permettant aux utilisateurs Brave de stocker, gérer, développer et échanger leur portefeuille crypto à partir d’un seul portefeuille, ainsi que de se connecter avec les DApp Web3. https://t.co/fU5Kxkwvul – Brave Software (@brave) 16 novembre 2021

Analyse technique des jetons BAT

Dans le graphique journalier BAT contre USDT, nous voyons comment le prix a bondi avec force à la hausse hier. Cet élan s’est répandu aujourd’hui, cependant, maintenant la chute généralisée du marché pose des problèmes pour continuer avec la montée de ce jeton.

Après avoir atteint un sommet historique de 1,86 $, le prix rejette les prix élevés, laissant entendre qu’une correction à court terme est sur le point de commencer.

Même si le prix baisse, tant que la succession de plus bas de plus en plus bas est maintenue, il est fort probable que le prix du Basic Attention Token continuera de grimper de plus en plus haut au cours des prochains jours/semaines.

Graphique hebdomadaire

A partir de cette période, nous voyons une tendance haussière à moyen/long terme, développant une dynamique qui devrait encore s’étendre beaucoup plus.

Le prix du jeton BAT défie actuellement la résistance laissée par le précédent record historique, situé à 1,64 $. Pour le moment, il est très probable qu’il franchisse cet obstacle, et lorsqu’il le fera, la volatilité pourrait augmenter considérablement en faveur des haussiers.

Le support qui doit être maintenu pour que ce scénario ne soit pas en danger est à 1,07$.

Analyse technique du graphique hebdomadaire des tokens BAT. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont de nature informative, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

