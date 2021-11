Le jeton BitBase BTBS arrive chez Bittrex

À partir du 17 novembre, le jeton de Bitbase, la société avec le plus de guichets automatiques cryptographiques en Espagne et le cinquième dans toute l’Europe, BTBS sera disponible sur Bittrex.

BTBS sera disponible sur Bittrex !

Récemment, BitBase a généré des attentes parmi ses utilisateurs concernant l’arrivée de BTBS dans un échange crypto majeur. Plus de mystères ! Le jeton BitBase sera répertorié sur Bittrex.

C’est en juin de cette année que BitBase a annoncé le lancement de sa propre crypto-monnaie dans le but de pouvoir offrir plus d’outils à ses clients dans le monde de la crypto. Selon son site officiel, « l’objectif est de faire découvrir le monde des crypto-monnaies au public grâce à des services financiers faciles, rapides et sécurisés qui sont accessibles ».

Et, dans cette optique, l’émission totale de BTBS sera limitée à 100 millions de token, sans possibilité de l’augmenter et de la réduire uniquement en brûlant grâce à son utilisation dans certaines applications.

Détails sur BTBS

BTBS, dont le prix actuel s’élève à 0,65 $, et qui peut déjà être acheté depuis son site internet, sur son réseau ATM, sur PancakeSwap et Uniswap, coexiste nativement sur plusieurs Blockchains. Étant, bien sûr, Ethereum et Binance Smart Chain les principales Blockchains en raison de leur forte adoption et de leur liquidité.

Plus précisément, BTBS est une norme ERC-20 basée sur la version la plus récente d’OpenZeppelin, la bibliothèque de contrats intelligents la plus grande et la plus auditée.

Cependant, les spécifications BTBS ne s’arrêtent pas là. Il s’avère que la norme de jeton ERC20 a une fonctionnalité « Permit » de l’EIP-2612 ajoutée. Fondamentalement, cela permet au jeton que le gaz des transactions est payé à l’aide des jetons BTBS eux-mêmes, au lieu d’utiliser la crypto native de cette Blockchain ; par exemple ETH ou BNB.

De cette façon, l’EIP-2612 ouvre les portes d’un monde plein d’applications possibles qui ne seraient pas possibles avec un jeton ERC20 standard.

Qu’est-ce que BitBase ? Et qu’est-ce que Bittrex ?

Pour tout cela, vous vous demandez probablement : qu’est-ce que BitBase ? Eh bien, il s’agit d’un projet qui est né en 2017 et, depuis lors, a maintenu une croissance continue et soutenue. Toujours avec l’objectif que nous avons mentionné précédemment en tête : unir le monde de la crypto avec les gens ! Rendez-le accessible à tous.

Et, sans aucun doute, cette étape d’inscription de votre jeton natif sur Bittrex est un grand pas en avant dans votre processus de consolidation.

De même, une information très importante est que BitBase a été co-fondée par Álex Fernández et Adria Llorens et, si vous voulez en savoir plus sur leurs carrières professionnelles, vous pouvez accéder à leurs profils LinkedIn disponibles sur le site Web.

De cette façon, d’autre part, nous avons Bittrex, l’un des échanges cryptographiques les plus sûrs au monde, basé dans la Principauté de Liechtenstein. En fait, une fonctionnalité très appréciée est son moteur de trading évolutif et personnalisé qui permet l’immédiateté.

Selon le communiqué de presse, Bittrex est très méticuleux quant aux cryptos répertoriés sur la plateforme. Par conséquent, « tous les nouveaux jetons numériques répertoriés sur la plate-forme doivent suivre un processus d’examen rigoureux ».

La croissance de BTBS et BitBase ne sera pas liée !

À la recherche d’étendre les fonctionnalités de son token, il était nécessaire que BTBS soit répertorié sur une plateforme comme Bittrex.

Cependant, lors de l’événement où la crypto-monnaie a été présentée, Álex Fernández, PDG de BitBase, a assuré que BTBS est l’un des petits frères de la maison mère, même si sa croissance sera menée de manière totalement indépendante.

BitBase n’a pas besoin du jeton pour continuer à croître. Donc tout ce qui est généré par la crypto-monnaie sera investi en soi », a expliqué le PDG.

Sans aucun doute, BitBase a prouvé sa capacité à croître régulièrement. En plus de ses 61 guichets automatiques, il dispose de 26 magasins de crypto-monnaie ; qui représente son objectif principal : rendre le marché de la crypto accessible à tous. En effet, les 5 derniers établissements ouverts sont 2 magasins (Madrid et Valence) et 3 franchises (San Sebastián, Lleida et Terrassa).

De même, parmi ses projets à court terme figurent une application propre à BitBase et le grand saut qui conduira l’entreprise à quitter les frontières espagnoles. BitBase arrive à Dubaï, au Portugal et en France !

Pour plus d’informations sur son projet, vous pouvez visiter le site officiel de BitBase.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport