Le jeton CRO de Crypto.com a dominé les marchés de la crypto ce mois-ci dans le cadre de l’accord avec le stade de LA

Le jeton CRO de Crypto.com a plus que triplé en novembre, devenant la crypto-monnaie la plus performante du mois, après avoir annoncé de nouvelles initiatives marketing impliquant l’embauche de l’acteur oscarisé Matt Damon pour jouer dans une campagne publicitaire et l’achat d’un contrat de droits de dénomination avec le stade où le L’équipe de basket-ball des Lakers de Los Angeles joue.

L’émetteur de crypto-monnaie et de cartes de crédit fondé en 2016 a désormais une capitalisation boursière de plus de 17 milliards de dollars, ce qui en fait le plus performant en novembre parmi les actifs numériques avec une capitalisation boursière supérieure à 10 milliards de dollars, selon Messari.

Au moment de mettre sous presse, le prix CRO était d’environ 0,70 $, en hausse de 226% sur le mois. Cela se compare à un gain de 83% pour le deuxième plus gros gain du mois, le jeton AVAX d’Avalanche. Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie, a glissé de 4,5% en novembre.

« Les récentes initiatives marketing de Crypto.com ont certainement joué un rôle dans les gains de CRO », a déclaré Clara Medalie, responsable de la recherche chez Kaiko, un fournisseur de données de marché.

Le 17 novembre, Crypto.com a acheté les droits de dénomination du Staples Center de Los Angeles et, fin novembre, a engagé Matt Damon pour jouer dans une campagne de 100 millions de dollars intitulée « La fortune favorise les braves ».

En plus des initiatives de marketing mondiales, Crypto.com a annoncé qu’il deviendrait un partenaire officiel de la CONMEBOL Copa Libertadores, le plus haut niveau de compétition d’équipes de football de club en Amérique du Sud.

« Les bourses tirent de plus en plus parti d’initiatives marketing massives pour renforcer la reconnaissance de la marque, ce qui a un effet important sur les prix des jetons, qui ont toujours été très réactifs aux annonces d’échange haussières », a déclaré Medalie.