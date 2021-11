Le jeton crypto Squid Game s’effondre dans une arnaque apparente

02/11/2021 à 09:08 CET

SPORT.es

Un jeton numérique inspiré de la populaire série sud-coréenne Squid Game de Netflix a perdu presque toute sa valeurcar il s’est avéré être une arnaque apparente. Squid, qui s’est présenté comme une « crypto-monnaie à gagner », avait vu son prix monter en flèche ces derniers jours, augmentant de plusieurs milliers de pour cent.

Cependant, comme l’a rapporté la BBC, elle a été critiquée pour ne pas avoir autorisé les gens à revendre ses jetons. Ce type d’escroquerie est communément appelé « tapis remorqueur » par les investisseurs en crypto. Cela se produit lorsque le promoteur d’un jeton numérique attire des acheteurs, cesse de négocier et prend l’argent levé des ventes.

Les développeurs de calmars ont pris environ 3,38 millions de dollars (2,48 millions de livres sterling), selon le site technologique Gizmodo. La crypto-monnaie « jouer pour gagner » est l’endroit où les gens achètent des jetons à utiliser dans des jeux en ligne et peuvent gagner plus de jetons qui peuvent ensuite être échangés contre d’autres crypto-monnaies ou devises nationales. Mardi dernier, Squid se négociait à seulement 1 cent. En moins d’une semaine, son prix était passé à plus de 2 856 dollars.