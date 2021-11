Le jeton d’attention de base (BAT) augmente de 23% après le partenariat avec Solana (SOL)

Le Basic Attention Token (BAT/USD) a réalisé des gains significatifs au cours des dernières 24 heures. Selon Coingecko, ce jeton a récupéré de 23% à la valeur de la pièce de 1,21 $. Les augmentations de prix interviennent après l’annonce du partenariat de Brave avec Solana (SOL / USD).

Navigateur courageux pour intégrer la blockchain Solana

Au cours de la conférence Solana Breakpoint, le PDG du navigateur Brave et du jeton BAT, Brendan Eich, a annoncé que Brave travaillera avec Solana Labs pour intégrer les fonctionnalités de portefeuille offertes par la blockchain Solana dans les navigateurs de bureau et mobiles Web3 de Brave.

Dans l’annonce, Eich a noté que l’intégration aurait lieu au cours du premier semestre 2022 et offrira une prise en charge par défaut de l’écosystème Solana à 42 millions d’utilisations mensuelles sur le navigateur Brave. Avec cette initiative, Brave s’aventurera également dans Solana pour la compatibilité entre les chaînes et les DApps Solana natifs.

« Avec de plus en plus d’utilisateurs et de créateurs nécessitant des outils pour un accès rapide et abordable au Web décentralisé, cette intégration ouvrira la voie en toute transparence au prochain milliard d’utilisateurs de crypto-monnaie pour tirer parti des applications et des jetons », a déclaré Eich.

Le PDG de Solana Labs, Anatoly Yakovenko, a également parlé de ce développement, déclarant que de nombreuses personnes accéderont à Web3 via le Web mobile. Par conséquent, l’intégration avec les navigateurs était essentielle pour permettre aux DApps de créer les meilleures expériences Web.

Yakovenko a ajouté,

L’annonce par Brave de la compatibilité avec le portefeuille Solana sur toutes les versions de ses navigateurs est une étape importante pour amener le prochain milliard d’utilisateurs à Solana.

Grâce à ce partenariat, Solana soutiendra également Brave dans l’exécution du protocole Themis, une étape clé dans la réalisation de BAT 2.0.

Le token BAT enregistre des gains importants

L’annonce indiquait en outre que grâce à ce partenariat, Solana encouragera les développeurs à utiliser le jeton BAT pour les DApps construits sur le réseau Solana, ce qui représente une augmentation des cas d’utilisation de jetons BAT.

Le réseau Solana a été largement adopté ces derniers mois, sa valeur atteignant des sommets historiques d’environ 259 $. Par conséquent, l’association a jeté un éclairage positif sur le jeton BAT qui a connu des gains énormes au cours des dernières 24 heures. Suite à l’annonce, BAT est passé d’environ 0,98 $ à un sommet mensuel de 1,36 $.

Le poste Basic Attention Token (BAT) augmente de 23% après que le partenariat avec Solana (SOL) soit apparu en premier sur Invezz.