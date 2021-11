Le jeton de gouvernance de ParaSwap, PSP, atteint 45% après la « décentralisation maximisant » l’Airdrop de l’équipe

Les utilisateurs situés aux États-Unis d’Amérique ou en République populaire de Chine ne sont pas autorisés à participer au largage ni même à effectuer des transactions sur PSP.

Échange décentralisé (DEX) ParaSwap a lancé son jeton de gouvernance, baptisé PSP, après avoir répété à plusieurs reprises qu’il ne lancerait pas de jeton.

Le jeton PSP nouvellement lancé, avec une capitalisation boursière d’un peu plus de 105 millions de dollars, a atteint 2,10 dollars. Depuis lors, le jeton a perdu plus de 45% de sa valeur pour s’échanger désormais à 1,15 $, selon CoinGecko.

Le jeton se négocie actuellement chez Uniswap, SushiSwap, Bybit et Gate.io.

Lancé en septembre 2019, ParaSwap a facilité un volume de transactions d’environ 12 milliards de dollars à ce jour. Il a levé 5,7 millions de dollars de financement total jusqu’à présent, avec ses investisseurs dont Blockchain Capital, CoinGecko et le fondateur d’Aave, Stani Kulechov.

ParaSwap ne prévoit aucun largage – ParaSwap (@paraswap) 1er octobre 2021

Le jeton PSP est rétroactivement envoyé aux premiers utilisateurs, mais la communauté n’en est pas satisfaite.

Ils sont mécontents car seuls environ 20 000 comptes, les premiers utilisateurs de ParaSwap, bénéficieront de l’interaction de 1,3 million d’adresses avec le DEX. L’équipe ParaSwap sur Twitter a déclaré :

« Nous sommes désolés si vous n’avez pas participé à cela, nous avons dû faire un compromis entre maximiser la décentralisation ou laisser entrer trop d’attaquants Sybil, nous choisissons le premier. »

Ces 20 000 comptes seront récompensés par 150 millions de jetons, représentant 7,5% de l’offre totale de 2 milliards de PSP.

Le reste des jetons est réparti entre l’équipe principale de ParaSwap (17,6 %), les futurs membres de l’équipe (5 %), les investisseurs d’amorçage (14 %), les investisseurs et conseillers en pré-amorçage (2,4 %) et les réserves (10 %), avec une allocation de 51 % pour l’écosystème.

De plus, les utilisateurs en Chine et aux États-Unis ne peuvent pas participer à ce largage.

« Si vous êtes situé, incorporé ou établi de toute autre manière aux États-Unis d’Amérique ou en République populaire de Chine, vous n’êtes pas autorisé à recevoir une distribution ou à effectuer des transactions sur PSP. »

Le commerçant Sisyphus, qui a reçu 10,4 000 jetons PSP pour avoir contribué à un volume de plus de 9 chiffres au protocole, a qualifié ce largage d’exécution impressionnante.

le parachutage paraswap est exécuté de manière impressionnante -la plupart des comptes, y compris beaucoup d’êtres humains réels, ont été mis à zéro (pas de jetons)

-les utilisateurs expérimentés avec des centaines de millions de volume ont fondamentalement le même airdrop que les utilisateurs moyens – Sisyphe (@0xSisyphus) 15 novembre 2021

Shresth Agrawal, un concepteur d’algorithmes chez ParaSwap, s’est adressé à Twitter pour partager les critères d’éligibilité au largage.

Pour être éligible, il faut remplir les trois conditions au moment de l’instantané pris le 8 octobre et noté :

« les transactions avec des jetons natifs déballant/enveloppant ou impliquant des jetons avec un volume négocié inférieur à 1 million de dollars ne sont pas prises en compte. »

Chaque adresse se voit attribuer un score basé sur le nombre total de transactions, le volume total négocié, le volume de la transaction la plus importante et si ParaSwap est utilisé dans plus d’un réseau, selon lequel ils reçoivent 10,4K, 7,8K ou 5,2K jetons PSP.

Les utilisateurs de tous les réseaux ETH, BSC, Polygon et Avax, les projets partenaires, notamment MetaMask, Zapper, Zerion, Debank, Ledger, Cowswap, Instadapp et Argen, et les projets utilisant des relais comme Argent et Cowswap ont tous été pris en compte.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.