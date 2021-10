Le jeton Decentraland (MANA) explose, après que Facebook a annoncé son entrée dans le métaverse

La quasi-totalité du segment des jetons liés à Metaverse a augmenté hier, grâce à l’annonce du changement de nom de Facebook en Meta. Le token Decentraland a été l’un de ceux qui en ont le plus profité, bondissant de plus de 200% en l’espace de 3 jours.

Au moment d’écrire ces lignes, le jeton MANA se négocie à 4 $, accumulant un gain de 186% au cours des dernières 24 heures. Sa capitalisation boursière a atteint 6,883 millions de dollars, pour se classer au 27e rang du classement Crypto Online.

Le jeton du jeu Axie Infinity a également profité de cette marée spéculative. Son cours est désormais de 151,71 $, accumulant un gain de 15,47% entre hier et aujourd’hui.

Mark Zuckerberg a assuré que désormais le Metaverse sera le premier et non Facebook. Le positivisme que cela génère sur le marché des jetons liés à la réalité virtuelle et aux NTF, il est fort possible que cela continue de faire grimper les prix dans les mois à venir, car Facebook ferait passer ces projets au grand public.

À propos de Decentraland

Nous pouvons le considérer comme le métaverse le plus complet aujourd’hui. Decentraland est un monde virtuel qui a sa propre économie gérée avec le jeton MANA. Sur la plate-forme, les utilisateurs peuvent organiser des événements sociaux auxquels toute personne ayant accès à Internet peut participer.

Cette plate-forme est alimentée par la blockchain Ethereum, utilisant la technologie des contrats intelligents.

Dans l’application, les utilisateurs peuvent acheter des parcelles de terrain dans lesquelles ils peuvent ensuite naviguer, construire ou monétiser.

Il a été lancé en 2017 via une offre ICO, qui a réussi à lever 24 millions de dollars pour son financement. La version bêta est sortie en 2019 et a finalement été ouverte au public en février 2020.

Analyse technique décentralisée et token

D’après le graphique hebdomadaire MANA vs USDT, nous voyons une forte dynamique se développer, capable de marquer un nouveau sommet historique.

Aucune résistance n’a été un obstacle au grand positivisme que l’incursion de Facebook dans le métaverse a généré.

Bien que nous puissions penser que l’élan ne pouvait pas être prédit, la réalité est que le prix de ce jeton métavers avait déjà annoncé la possibilité de réaliser des gains importants.

MANA avait fabriqué des bas et des hauts de plus en plus élevés, après avoir effectué une grosse correction aux côtés de l’ensemble du marché de la cryptographie.

Ce que la publicité Facebook a fait, c’est augmenter considérablement la volatilité. La tendance à long terme pourrait rechercher de nouveaux sommets à mesure que le développement du métaverse se poursuit.

Graphique hebdomadaire des jetons Decentraland (MANA). Source : TradingView.

Une correction est peut-être en route

La force haussière que nous avons vue entre hier et aujourd’hui est incroyable. Il n’y avait aucune résistance à la détermination des acheteurs.

Maintenant, le jeton Decentraland développe une méga impulsion, ce qui est plus que clair, il est très répandu.

En raison du long chemin parcouru par l’élan, il est très probable qu’une correction, même minime, soit sur le point de se produire.

Cependant, le prix ne montre toujours pas d’épuisement, il n’y a donc pas beaucoup de signes pour penser que le retrait va commencer dans les prochaines heures.

Quoi qu’il en soit, une baisse serait simplement de capter la demande de ceux qui profitent de prix réduits pour sauter dans le train.

Graphique journalier du jeton MANA, l’un des plus pertinents du métaverse. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être suivies comme des conseils en investissement.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport