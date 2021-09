Le jeton DENT est-il une bonne opportunité d’achat après une liquidation récente ?

in

Dent (DENT) s’est affaibli de 0,007 $ à 0,0034 $ depuis début septembre, et le prix actuel s’élève à 0,0041 $. Dent vise à décentraliser l’infrastructure de télécommunications actuelle et, selon les dernières données, elle compte plus de 26 millions d’utilisateurs.

Analyse fondamentale : Dent travaille continuellement sur de nouvelles fonctionnalités.

Dent est un projet de technologie blockchain qui vous permet d’acheter et de vendre des actifs tels que des cartes eSIM, des minutes vocales, des forfaits de données mobiles et des recharges sur sa plate-forme. La mission de ce projet est de mondialiser les données mobiles et d’offrir le moyen le plus pratique de rester en ligne tout en voyageant sans frais d’itinérance coûteux.

L’infrastructure de télécommunications actuelle est contrôlée dans des centres de données propriétaires d’opérateurs situés dans des oligopoles nationaux, tandis que Dent vise à décentraliser et à répartir ce contrôle. Pour les zones rurales sans couverture commerciale par un opérateur de réseau mobile, DENT teste des nœuds qui s’exécutent sur un périphérique matériel, fournissant ainsi des services Internet de base aux villages d’Afrique.

Dent compte plus de 26 millions d’utilisateurs et travaille continuellement sur de nouvelles fonctionnalités, ce qui est très important pour l’écosystème DENT en pleine expansion. Dent a virtualisé les actifs mobiles et les a rendus négociables sur Dent Exchange, qui est alimenté par le jeton DENT.

Les jetons DENT sont basés sur la Blockchain Ethereum, et il est important de dire que ces jetons sont utilisés dans toutes les transactions sur le marché. Dent Exchange est disponible dans plus de quarante pays à travers le monde, et avec des forfaits dont le volume varie, vous pouvez trouver la meilleure option pour répondre à vos besoins.

Dent Exchange vous permet de gagner de l’argent en répertoriant vos données inutilisées sur le marché ; il vous suffit de sélectionner le montant et de fixer votre prix. Aujourd’hui, le commerce de données eSIM DENT est disponible sur iPhone, et la revente de données eSIM inutilisées n’a jamais été aussi simple.

« Déverrouiller les ressources mobiles est notre objectif depuis le début. Avec le nouveau DENT Marketplace, cela est enfin possible pour les données eSIM », a déclaré Tero Katajainen, PDG et co-fondateur de DENT Wireless.

Dent Exchange a un niveau de sécurité plus élevé que l’infrastructure actuelle de l’industrie et protège votre compte avec une vérification à 2 facteurs. Fondamentalement, Dent est un projet vraiment unique avec un grand potentiel, et la popularité de ce projet augmente dans le monde entier.

Analyse technique : Dent (DENT) reste dans un marché baissier

Source des données : tradingview.com

Dent (DENT) se négocie au-dessus du niveau de 0,0040 $ mercredi, et ce serait un signal d’achat fort si le prix dépasse la résistance de 0,0050 $. Le prochain objectif de cours pourrait être de 0,0060 $ ou même plus ; Pourtant, si le prix tombe en dessous de 0,0035 $, nous avons une trajectoire claire vers un niveau de support de 0,0030 $.

résumé

